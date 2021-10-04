Поклонники «Ведьмака» шокированы подбором актеров сериала

В свое время поклонники книжной серии активно критиковали выбор актеров на роли Геральта и Йеннифэр.

Первая книга авторства польского писателя Анджея Сапковского про Ведьмака – истребителя чудовищ, угрожающих людям, вышла в свет в 1993 году, последняя – в 2013. Всего их написано восемь.

Основное действие саги происходит в вымышленном государстве, по описанию похожем на средневековую Европу. Главный герой – ведьмак Геральт охотиться за волшебными существами, живущими рядом с людьми.

Ведьмак стал столь популярен, что он стал еще и героем комиксов, компьютерных игр, фильмов и сериалов.

Сюжетные страсти «Ведьмака» часто сравнивают с «Игрой престолов». Да и фанатов у него ничуть не меньше.

Они, кстати, просмотрев трейлер сериала остались недовольны актёрским составом и наделали по этому поводу много шума в Сети.

В роли Геральта поклонники книжной саги хотели увидеть датского актера, сыгравшего доктора Ганнибала Лектера в одноименном сериале, Мадса Миккельсена. А в роли чародейки Йеннифэр – французскую актрису, жгучую брюнетку Еву Грин.

Поклонники вселенной "Ведьмака" мечтали увидеть в ролях любимых персонажей Мадса Миккельсена и Еву Грин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но режиссер сериала решил по-своему: Геральта сыграл Генри Кавилл, больше известный по ролям супергероев, а чародейку – Аня Чалотра.

Фанаты были в недоумении. Они цитировали книгу Сапковского, в которой чародейка, к примеру, описывалась, как женщина с бледным лицом и узкими глазами. А британская актриса, у которой есть индийские корни, - смуглая.

Геральт в книге описывается как худощавый мужчина. В сериале его сделали мускулистым качком, что тоже возмутило поклонников.

Кроме этого у фанатов Геральта есть вопросы к атрибутике и одежде Ведьмака и запутанному сценарию.

Но, как показало время, создатели не прогадали - Генри Кавилл справился с ролью и оправдал ту самую «гнусную ухмылку» Ведьмака.

Большинство сходятся во мнении, что Генри Кавилл справился с ролью Ведьмака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я люблю компьютерные игры и книги, подобные «Ведьмаку», - говорил актер после премьеры сериала. - Для меня играть Геральта - не работа, а возможность воплотить свои детские фантазии».

Съемки второго сезона «Ведьмака» начались в 2020 году, но были приостановлены из-за коронавирусной пандемии. После полугодового перерыва к ним все же приступили и закончили работу в апреле 2021 года. Дата официальной премьеры пока не объявлена.