ФСБ показала видео жесткого задержания террористов в Москве и области

В Москве и Московской области задержали двух главарей и шестерых активных участников ячейки международной террористической организации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии провели в Москве и Московской специальную операцию и задержали двух главарей и шестерых активных участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

- Члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей московского региона террористическую идеологию, - сообщили в ФСБ России.

По местам жительства членов ячейки обнаружено и изъято много запрещенных в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами», а также средств связи, электронных носителей данных, которые использовались ими при ведении террористической деятельности.

Сотрудники министерства внутренних дел выясняют, кто и каким образом сдавал этим мигрантам жилье.

Следственными органами уже возбуждено уголовное дело. Оперативно разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Это уже четвертое крупное задержание членов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами в России за этот год. В феврале 2020-го сотрудники ФСБ в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкортостане, Дагестане, а также в Ростовской, Орловской, Калужской, Ивановской областях задержали сначала 19, а потом еще семь членов террористической организации.

Тогда у задержанных нашли пулемет "РПК", автомат "АКМ", множество патронов, самодельные бомбы общей массой более 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, в том числе "пояс смертника" с поражающими элементами.

Также были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", уже переведенные на русский язык в ряде арабских стран.

Согласно законодательства за участие в экстремистских сообществах гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство ими можно получить от 8 до 10 лет тюрьмы.