Если пожилой человек мало ест - это симптом серьезной болезни. Она есть у каждого третьего пациента

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“Ешь давай! Не хочешь, а надо” - такую фразу хоть однажды в жизни слышит каждый человек. И не только в детстве, воротя нос от маминого супа. Чаще проблема с недостаточностью питания возникает у пожилых людей.

Врачи приводят ужасную статистику: около 4% смертей возрастных пациентов связано с недостаточностью питания. Попросту говоря, человек просто не получал нужного ему количества пищи, голодал. И происходит это не сколько из-за бедности или одиночества стариков. Чаще «недостаточность питания» вызвана медицинскими причинами, это настоящая болезнь. По данным врачей-неврологов, ей страдают до 38% их пациентов в возрасте.

Почему у пожилых людей возникает белково-энергетическая недостаточность и как помочь пожилому человеку избежать страшных последствий - читайте в статье kp.ru