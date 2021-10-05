Так ли гадки эти взятки: к чему приведет беспощадная борьба с откатами и злоупотреблениями в России

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

«Коррупция, как и водка, в жизни русских относится к числу необходимых «смазочных» материалов». Это умозаключение принадлежит американскому журналисту Хедрику Смиту и украшает его роман «Русские». Книга вышла еще в 1976-м году и сразу стала бестселлером в США. Смит к тому времени три года возглавлял московское бюро NewYorkTimes. К слову, именно он позже придумал словосочетание «Новые русские», так что по нашей стране его можно считать большим экспертом.

- Клевещет американишка. Завидует! - возмутится патриотично настроенный читатель. - Это наша коррупция, и мы с ней сами разберемся, без подсказок из Нью-Йорка!

Но дьявол с ним, с мистером Смитом - еще два с лишним века назад наш русский историк и литератор Николай Карамзин, которого не обвинишь в непатриотизме, на вопрос «Как дела в России» отвечал: «Воруют...» А в допетровские времена всевозможные чиновники и воеводы только с подношений челобитчиков (читай - со взяток) и кормились.

- В России много лет не было негативного отношения к коррупции, - констатирует Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. - Реальная борьба с ней началась только в 2008 году, когда был принят федеральный закон «О противодействии коррупции».

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

По словам Кирилла Кабанова, победить коррупцию до конца невозможно: «Где есть власть, там есть и злоупотребления». Но свести к минимуму - реально. Вот один из самых эффективных инструментов: смотрим, кто и как берет взятки, и меняем систему, чтобы платить было не за что.

- В свое время (в 2009 году. - Ред.) подержанные машины включили в список товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, - приводит пример Кирилл Кабанов. - И когда на Дальний Восток или в Санкт-Петербург приходили корабли с бэушными иномарками, появлялся представитель санитарного контроля с коробкой, где валялся дохлый таракан. Он предлагал экспортеру «выбор»: либо мы сейчас у тебя найдем что-то подозрительное и задержим весь товар на экспертизу, либо ты идешь вот на эту автомойку и моешь машины. Тут же на территории появились и автомойки - с тарифами в десять раз выше обычных... Нам удалось доказать, что это коррупционная практика, и процедуру отменили. По нашим подсчетам, за полгода на этом рынке было заработано $30 млн.

Еще один пример от Кабанова:

- Раньше на коррупционном рынке Москвы услуга получения загранпаспорта стоила около 400 долларов. Сейчас появились Госуслуги, система «одного окна», и платить стало не за что.

«НАСМОРК, А НЕ РАК»

Но если все так просто, почему мы до сих пор слышим о золотых унитазах и разгромах коррупционных «кланов» под руководством очередного гаишника или губернатора?

Во-первых, борьба с коррупцией - процесс, где нельзя рубить сплеча. Например, в Мексике никак не могли победить коррупцию при получении водительских прав. И экзамены для будущих водителей просто отменили! Взяток не стало, зато взлетела смертность на дорогах. В итоге мексиканские власти выбрали из двух зол меньшее: семь лет назад им пришлось вернуть экзамен на права (и коррупцию вместе с ним).

А во-вторых, коррупция в разумных дозах - это... полезно. В этом уверены многие российские и иностранные эксперты.

- Коррупция - не такое большое зло, как принято считать. Конечно, это болезнь. Но это скорее насморк, а не рак, - говорит Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при правительстве РФ, автор книги «Мифы о коррупции».

По словам профессора, зачастую взятка заставляет людей работать лучше.

- Вы же даете официанту чаевые, чтобы он лучше вас обслужил. Это ни что иное, как взятка, - приводит пример Олег Матвейчев. - Тот же принцип работает и с госслужащими. Например, коррупция помогает победить несправедливость в оплате труда. Возьмем хирурга в сельской больнице. Он делает операции хорошо - один пациент занесет ему коньяк, второй - конфеты, третий - конвертик... И только благодаря этой помощи он продолжает там работать, потому что на зарплату сельского врача в России существовать невозможно. Не будь этих подношений, он сменил бы работу или уехал в город в частную клинику. И люди в деревнях умирали бы без медицинской помощи.

По мнению эксперта, у коррупции есть и другие плюсы: например, она помогает оставить деньги внутри страны.

«Коррупционер тратит эти деньги точно так же, как тратил бы честно заработанные. Если чиновник получит откат от строительной фирмы, то он, боясь шума, построит себе охотничий домик в тихом месте на Онежском озере. Попади эти деньги «честному бизнесмену», он купил бы на них дом в Лондоне. А обычный работяга просто промотает их на курорте в Турции (каков негодяй! - Ред.). И это для роста национальной экономики намного вреднее», - пишут Олег Матвейчев и его коллега Артем Акопян в книге «Мифы о коррупции».

БЮРОКРАТИЯ ХУЖЕ МЗДЫ

Иногда строгое соблюдение законов и процедур бывает даже вреднее взяточничества. Вот слова известного американского политолога, бывшего директора Гарвардского центра международных отношений, академика Самуэля Хантингтона: «С точки зрения экономического роста есть только одна вещь, которая хуже общества с негибкой, излишне централизованной коррумпированной бюрократией - это общество с негибкой, излишне централизованной честной бюрократией».

- Коррупцию иногда приходится терпеть, как мелкое зло, чтобы какие-то вещи делались нормально, - объясняет Олег Матвейчев. - Например, надо построить дорогу. Сейчас чиновник обязан за три месяца до начала работ объявить конкурс, туда приходят какие-то компании, и побеждает обычно та, что предложит самую низкую цену. Потом выясняется, что за эту цену нормальную дорогу построить невозможно или победитель перепродал свой заказ другому подрядчику. Результаты конкурса отменяют, проводят новый... В итоге все погрязло в бюрократии, процесс встал. А как было раньше? Чиновник хочет построить дорогу, к нему обращаются несколько строителей, и каждый ему подмазывает. Но он ведь тоже не дурак: ему нужно и дорогу построить, и работы не лишиться. Поэтому он выберет того, кто и денег занесет, и качество обеспечит. Работа начинается сразу, делается в срок, и все счастливы - не только чиновник и строительная фирма, но и простые люди, которые получили хорошую дорогу.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, автор книги «Мифы о коррупции» Олег Матвейчев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Более того, есть мнение, что без коррупции у нас не только отдельные проекты, но и вся экономика встанет.

- Откаты - это клей, который склеивает нашу страну в единое целое, - говорит профессор Симон Кордонский, заведующий кафедрой местного самоуправления Высшей школы экономики. - У нас нет рынка, а есть система распределения ресурсов: природных, финансовых, ресурса власти. Распределяет их государство. Но объем ресурсов всегда ограничен. А круг людей и структур, которым нужны ресурсы, очень велик. Они выстраиваются в очередь. Естественно, возникает проблема выбора - кому отдать ресурсы? И в роли регулятора выступает норма отката: структура, получившая ресурсы, «откатывает» структуре, которая их дала. Поэтому ресурсы выдаются тому, кто больше откатит. Люди, которые получили ресурсы, начинают ими обмениваться. Эта деятельность является позитивной для страны: если убрать систему откатов, это парализует хозяйственную жизнь. Никто не получит ресурсов, не будет движения.

По словам экономиста, в некоторых отраслях норма отката - доля от стоимости заказа, которую подрядчик должен отдать чиновникам, достигает 70%.

- Система, построенная на откатах, позволяет очень быстро направить ресурсы на решение конкретной задачи. Достаточно снизить долю откатов, - говорит Симон Кордонский.

Или вспомним знаменитый, основанный на реальных событиях фильм «Список Шиндлера»: только взятки, которые фабрикант Оскар Шиндлер раздает нацистским офицерам, помогают спасти сотни евреев от газовой камеры. Да и вообще, если государство слишком активно мешает людям нормально жить, то им на помощь часто приходит коррупция.

- Может ли коррупция быть полезной? Да, может. Но редко, - рассказывал в онлайн-лекции профессор Российской экономической школы Михаил Другов. - Этот аргумент в экономической литературе обычно приписывается Натаниэлю Лефу (американскому экономисту. - Ред.). Он писал, что если для вмешательства в экономику государство использует неправильные методы, то коррупция позволяет обойти это вмешательство. И в этом случае она является полезной. Например, если из-за политики государства в стране голод - допустим, конфискуется зерно - то вы за счет коррупции можете что-то оставить себе и из-за этого не умираете с голода.

ДОЛГОЕ ЭХО ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ

Получается, что коррупция - как в «хороших», так и в обычных своих проявлениях - особенно пышно расцветает в нестабильные времена. Когда в стране бардак, теневая экономика становится нормой жизни. Неслучайно самые коррумпированные страны - это те, где не прекращаются войны и перевороты (см. «Только цифры»).

Но Россия не Сомали и все-таки стоит в «антикоррупционном» рейтинге не сильно высоко - делит 129 место с Азербайджаном, Мали, Малави и Габоном. Почему?

- Нынешняя коррупционная система в России начала формироваться в 1991 году, - говорит глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. - Американские советники в тогдашнем российском правительстве так и заявляли, что коррупция - это смазка (опять она! - Ред.) экономики переходного периода. Нужна была быстрая приватизация... Люди, которые имели доступ к власти, стали элитой. Так что принцип формирования новой России был построен на коррупции. Постепенно эти группировки во власти разрушаются. Но нужно время. Мы пришли к капитализму и постепенно проходим этап, который Америка и Европа уже пережили.

Так что надежда есть: раз приватизация прошла быстро, может, и переходный этап не затянется. Все-таки 30 лет уже «переходим», пора уже и без смазки обойтись.

И как бы не восхищали своими неожиданными суждениями профессора, надо понимать: коррупция - это зло для экономики. Посмотрите на страны вверху и внизу рейтинга восприятия коррупции, и все станет ясно. Чем выше коррупция, тем беднее страна, тем меньше денег она направляет на образование, здравоохранение, пенсии. Те деньги, которые компании тратят на взятки и откаты, они могли бы вкладывать в развитие и зарплаты сотрудников. ВЦИОМ несколько лет назад проводил опрос в Крыму, который показал, что 10% прибыли местные предприниматели направляют на взятки. А потом компенсируют свои расходы, поднимая цены на товары и услуги. И едва ли такая ситуация только в Крыму.

Коррупция - это зло для общества. Сегодня гаишник берет взятки за небольшое превышение скорости, а завтра отпускает пьяного водителя - возможно, будущего убийцу. Сегодня студент дает взятку за зачет, а завтра покупает диплом и идет оперировать людей.

Но главное: где есть коррупция, там нет справедливости. «Коррупция есть корень, из которого вытекает презрение ко всем законам», - писал еще в XVII веке английский философ Томас Гоббс. Хорошие должности, лучшие контракты, приговоры суда - все продается и все покупается. Это уже деление общества на плебеев и патрициев, у которых есть связи, деньги и нет совести.

А что тогда делать с сельскими врачами, которые без «благодарности» от пациентов не смогут существовать? Очень просто: платить им нормальную зарплату. Спросите любого врача, что он выберет: достойный официальный доход или подношения - все ответят одно и то же. «Смотрим, кто и как берет взятки, и меняем систему,» - говорит Кирилл Кабанов. И если берут из-за низкой зарплаты, такую систему нужно менять.

А КАК У НИХ?

Операция «Не дай на лапу» в некоторых государствах именно победа над коррупцией стала залогом экономического роста. Как же им это удалось?

Опыт Сингапура принято приводить в качестве примера победы над этим злом. А ведь когда в 1965 году Сингапур получил независимость, это была погрязшая в коррупции страна третьего мира. Борьба со взяточничеством стала одной из основ «Сингапурского экономического чуда». Вот главные вещи, которые сделал премьер-министр Ли Куан Ю:

- Дал безграничные полномочия Бюро по расследованию коррупции (БРК). Оно получило доступ к любой информации, возможность без суда и следствия задерживать всех, кто попадет под подозрение во взяточничестве. Никаких исключений для судей, прокуроров, высших чиновников. Агенты БРК получили право проверять счета и имущество не только самих чиновников, но и их родни и даже друзей. Если госслужащий дает хоть малейшую почву для подозрений, БРК тут же начинает расследование.

- Для госслужащих ввели презумпцию виновности. Если живешь не по средствам, не следствие должно доказывать твою вину, а ты сам - свою безгрешность.

- Чиновникам повысили зарплаты, а также привязали их к доходам работников негосударственных компаний сопоставимого ранга и к налогам «подшефного» частного сектора. Если компании той отрасли, за которую ты отвечаешь, богатеют и платят больше налогов, то и зарплата твоя растет.

- Бизнесу дали больше свободы: всевозможные Сингапурпотребнадзоры, Сингапуртехнадзоры и прочие контрольные ведомства либо разогнали, либо сильно урезали им полномочия.

А вот в Швеции на коррупцию действуют «мягкой силой». Она стоит на двух китах:

- Просвещение. Еще сто лет назад в королевстве появился Институт против взяток (Institutet Mot Mutor), который плотно работает с бизнесом, чиновниками и неустанно ведет «разъяснительную работу» о том, как это плохо и как надолго можно загреметь в тюрьму.

- Открытость. Позвонив по специальному телефону, каждый швед может узнать все об имуществе и доходах любого чиновника.

В Нидерландах платят премии и повышают зарплаты госслужащим, которые помогают раскрывать коррупционные преступления коллег.

В Грузии, которую считают передовиком борьбы с коррупцией на постсоветском пространстве, для начала сильно сократили или вовсе упразднили надзорные ведомства, которые годами «стригли капусту» с бизнеса: санитарную инспекцию, пожарный надзор и т. д. От 40 инспекций осталось 20. А дорожную полицию и некоторые другие ведомства почти полностью разогнали, набрав туда новых сотрудников, не варившихся в коррупционном котле. И грузинский полицейский вдруг повернулся к человеку лицом.

- Вкусив знатную дозу «Киндзмараули» в кафе, возвращаюсь вечером пешком по обочине в отель на окраине Тбилиси, - рассказывает мне товарищ, который путешествовал по Грузии в минувшем сентябре. - Рядом тормозит полицейская машина. Мой закаленный российскими реалиями мозг подсказывает: попал, дружище. Сейчас доставят «куда следует» или будут вымогать деньги, чтоб не доставляли. Ничего подобного - полицейские с улыбкой предложили подвезти до отеля: тут, мол, машины гоняют, а у меня походка нетвердая, как бы не случилось чего. В итоге довезли - и правда до отеля, а не до отделения!

В общем, у каждой страны свои методы борьбы с коррупцией. Но есть и общие черты: ужесточение ответственности за взятки и никаких неприкасаемых. Когда инспектор оформляет протокол на пьяного судью, он должен быть уверен: никто его за это не уволит. Говорят, в некоторых странах все еще бывает по-другому...

АНЕКДОТ В ТЕМУ

В рамках импортозамещения коррупция в России была заменена мздоимством.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рейтинг стран по восприятию коррупции

1. Дания

2. Новая Зеландия

3. Финляндия

4. Сингапур

5. Швеция

…

17. Эстония

35. Литва

42. Латвия

45. Грузия

60. Армения

63. Белоруссия

94. Казахстан

115. Молдавия

117. Украина

124. Киргизия

129. Россия, Азербайджан

146. Узбекистан

149. Таджикистан

165. Туркмения

…

176. Венесуэла

177. Йемен

178. Сирия

179. Сомали

180. Южный Судан

По данным неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (признана в России иностранным агентом). Социологи обзванивают экспертов и предпринимателей со всего мира и спрашивают, как у них в стране обстоят дела с коррупцией. Чем больше респондентов отвечает, что коррупция у них находится на низком уровне, тем выше страна поднимается в рейтинге.

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