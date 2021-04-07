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Общество7 апреля 2021 1:03

Пять самых крупных взяток в России: Откуда у наших полковников и губернаторов дома и миллиардные заначки

«Комсомолка» изучила коррупционные скандалы последних лет и составила рейтинг самых крупных взяток России
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Бывший министр России по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов.

Бывший министр России по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном лишь ковидном 2020 году за коррупционные преступления в России осудили около 7,5 тысячи человек! Но некоторые случаи криминального обогащения потрясают своими масштабами. Преступники даже не могут спрятать и потратить все, что наворовали. «КП» составила рейтинг самых крупных взяток, которые изымали у российских чиновников и силовиков за последние годы.

1. Михаил Абызов

(32 млрд руб.)

Возглавляет рейтинг бывший министр России по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов. Размах махинаций, в которых его обвиняют, поражает. Следствие считает, что он с сообщниками похитил активы компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 миллиардов рублей и получил незаконный доход на сумму более 32 миллиардов. У бывшего чиновника нашли около 70 офшоров, на счета которых в 2011 - 2016 годах поступило более $860 миллионов.

В октябре 2019-го Генпрокуратура предъявила Абызову иск на сумму 32,5 миллиарда рублей. Вся сумма изъята в пользу государства. А недавно у Абызова нашлись еще две виллы в курортной Тоскане (Италия) общей стоимостью 2 миллиарда рублей. Процесс по делу экс-министра продолжается.

Кирилл Черкани. Фото: СК РФ

2. Кирилл Черкалин

(12 млрд руб.)

Этот полковник (теперь уже с приставкой «экс») служил начальником «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. И на своем посту должен был бороться с банковскими махинациями и отмыванием средств. Но по иронии судьбы именно у него нашли при обысках самую большую коллекцию наличных денежных знаков. В пяти квартирах в Москве и двух загородных домах следователи собрали небывалый урожай: в общей сложности 12 миллиардов рублей! Купюры в пачках хранились как в обычных пакетах, так и в сумках, которые сами по себе стоили тысячи долларов. А еще ценные бумаги ликвидных предприятий и дорогие часы. Недвижимость и имущество экс-полковника было продано по решению суда. И оно пополнило бюджет страны еще на 6 миллиардов рублей.

А все началось с ареста Черкалина в апреле 2019 года за взятку в 55 миллионов рублей от банка, который ему платил за «покровительство». Но обыски показали, что эта сумма - лишь малая вершина айсберга.

Дмитрий Захарченко.

Фото: Павел КЛОКОВ

3. Дмитрий Захарченко

(8,5 млрд руб.)

Еще один полковник. И тоже теперь бывший. Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, где дослужился до врио начальника управления «Т». Курировал борьбу с теневыми схемами в топливно-энергетическом комплексе страны. Но в 2016 году этого полковника задержали за вымогательство у столичного ресторатора взятки в $800 тысяч и 50-процентной дисконтной карты на ужины в его дорогом заведении.

У экс-полковника Захарченко обнаружили валюты на 8,5 миллиарда рублей. Фото: МВД РФ

Настоящий сюрприз ждал оперативников, когда они нагрянули в московскую квартиру, оформленную на сводную сестру Захарченко. Это была квартира-сейф! В ней обнаружили наличной валюты на 8,5 миллиарда рублей. Все коробки с деньгами были пронумерованы. А в одной из них лежала тетрадка в клеточку, где почерком мамы экс-полковника велся учет денег. При пересчете суммы в коробках и тетради сошлись, а общий вес денежной массы превысил 3,5 тонны. Столько может увезти только грузовик. Несколько сотен тысяч долларов нашли и в припаркованной на улице машине Захарченко, и на счетах его родни.

Родители, жена и четыре любовницы Захарченко пытались доказать в суде, что это их деньги. Но в итоге вся сумма, а также 11 квартир, 4 автомобиля, 16 машино-мест, оформленных на родственников Захарченко, ушли с молотка. Сам Захарченко осужден на 12 лет лишения свободы.

Вадим Белоусов. Фото: ГД РФ

4. Вадим Белоусов

(3 млрд руб.)

Этого депутата Госдумы задержали в марте 2019-го по подозрению в вымогательстве взятки в 3 миллиарда рублей от строительных компаний, возводивших дороги на Урале. Когда дорожников пытались обвинить в растрате бюджетных средств, они оправдались тем, что все деньги ушли на взятки депутату Белоусову и губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. В деле фигурировала еще и теща Белоусова. А в Москве деньги получала жена депутата Ирина - ей, по версии следствия, приносили по 10 миллионов рублей в месяц в банковскую ячейку. Как зарплату.

Однако Юревич успел скрыться в Лондоне. Следователи подозревают, что порядка $200 миллионов преступная группа во главе с экс-губернатором успела спрятать в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Белоусов вину не признает.

Александр Хорошавин.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

5. Александр Хорошавин

(1 млрд руб.)

Бывший губернатор Сахалинской области после задержания в 2015-м отбывает 13 лет колонии строго режима за взятки на общую сумму 522 миллиона рублей. Во время обысков у экс-главы региона нашли около 1 миллиарда рублей в разных валютах. Помимо этого также изъяты 800 ювелирных изделий и золотая ручка стоимостью около 1 миллиона рублей. Также под арест попали три квартиры в элитных домах в Москве (ценой от нескольких сотен до миллиона долларов) и особняк в Подмосковье. После ареста жена узнала от следствия о любовнице, которой губернатор дарил дорогие машины, и подала на развод.

Евгения Васильева.

Фото: Евгения ГУСЕВА

6. Евгения Васильева

(первоначально 3 млрд, в итоге 647 млн руб.)

Бывшую экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны Васильеву в 2012 году обвинили по делу «Оборонсервиса» - структуры, которая распродавала недвижимость и неликвидное имущество военного ведомства. Следствие заметило, что многие объекты уходили по заниженным ценам коммерсантам, которые были не прочь и доплатить за это (стороны процесса предложили расценивать это как помощь за консультации).

В квартире художницы Васильевой, обвиненной в хищении 647 миллионов, нашли ювелирки весом более 20 килограммов и немерено дорогих часов. Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

Потому вначале Васильеву обвинили в хищениях на сумму 3 миллиарда рублей, а затем сумму пересчитали до 647 миллионов. В квартире Васильевой в центре Москвы следователи обнаружили ювелирных украшений общим весом более 20 килограммов и… министра обороны Анатолия Сердюкова. Он, кстати, проходил свидетелем по делу «Оборонсервиса». В итоге Сердюков подал в отставку, а Васильева получила 5 лет лишения свободы (с учетом домашнего ареста - 2,5 года). Из них она провела в колонии 34 дня и освободилась условно-досрочно.

Картина художницы Васильевой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Белозерцев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Иван Белозерцев

(500 млн руб.)

Бывший глава Пензенской области, арестованный буквально недавно - в марте 2021-го, стал уже 14-м по счету губернатором, задержанным следствием за последние 10 лет. Дома у него нашли несколько ружей, пистолет и пачки наличных денег на сумму около 500 миллионов рублей. А также коллекцию швейцарских часов, среди которых оказался уникальный Breguet за 5 миллионов рублей. Как считает следствие, Белозерцев получил эти часы, а также новенький автомобиль Mercedes-Benz V250D и еще 20 миллионов рублей в виде взятки от фармкомпании за продвижение ее медикаментов в больницы региона.

Как и все остальные, бывший губернатор Пензенской области хранил неправедно нажитые богатства дома. Фото: СК РФ

Только денег нашли полмиллиарда наличкой. Фото: СК РФ

Откуда остальные полмиллиарда рублей в доме экс-губернатора - еще предстоит выяснить. Кстати, один из сыновей экс-губернатора занимал должность вице-премьера областного правительства, второй оказался совладельцем различных коммерческих компаний.

КСТАТИ

Как выслеживают «модные схемы» чиновников

Сложилось мнение, что деньги, обнаруженные у экс-полковников Черкалина и Захарченко, - это не их личные взятки, а «кассы» неких преступных групп. Слишком уж огромные суммы они держали дома! Но пока следствие не обнаружило криминальных пирамид, в которые могли быть встроены эти «борцы с коррупцией», сами погоревшие на махинациях. История же с Абызовым - наглядный пример того, как действует верхняя ступень в этой коррупционной иерархии. Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества, с помощью которого он все-таки смог вывести большую часть средств за рубеж и даже успел расквартировать своих родственников в нескольких странах. Но даже ему не удалось сделать это незаметно.

Дело в том, что сегодня в принципе все труднее прятать миллионы и миллиарды, нажитые неправедным путем. Потому нечистые на руку чиновники и силовики и вынуждены хранить громадные суммы наличных в своих квартирах.

- В 2008 году появился закон об обязательной декларации доходов и имущества госслужащих, потом стали приниматься все новые и новые поправки, затрудняющие легализацию теневых доходов. А после введения против России санкций чиновникам стало еще и очень рискованно выводить капиталы за границу. К деньгам из нашей страны там теперь повышенное внимание, - рассказал «КП» осведомленный сотрудник правоохранительных органов. - Вот и складируют взяточники свои мегазаначки дома. Наличные сложнее отследить. А параллельно стали появляться схемы легализации денег через благотворительные фонды и фиктивные браки. Но и государство быстро становится в курсе таких «модных схем». Потому дошло до того, что в прошлом году госслужащих обязали декларировать даже разделенное при разводе имущество.

- А на что тратятся эти теневые миллиарды наличных?

- На красивую жизнь, конечно. Но еще появилась и опасная тенденция - не жалеть миллионы, чтобы пытаться купить должности в различных ведомствах и корпорациях для своих людей. Такие вложения дают коррупционерам возможность контролировать этих людей, расставленных на хлебных постах, и получать с них дивиденды в виде денег или решения «щепетильных вопросов». Нужные люди - очень ликвидный товар, они часто становятся дойной коровой для своих покровителей.

КОМПЕТЕНТНО

Кто идет по следу коррупционеров

За чистку кадров в российских ведомствах и министерствах взялись активно в 2013 году: стали проводить переаттестации, применять полиграфы, проверять на подлинность дипломы и докторские диссертации. Тогда же в Генпрокуратуре появилось управление, которое стало отслеживать доходы и расходы семей чиновников. К этой работе подключили целые управления в ФСБ, прокуратуре, Следственном комитете, МВД. А еще - в налоговой службе и Росфинмониторинге.

Научились возвращать в бюджет похищенное даже из-за рубежа. Суммы с каждым годом только растут.

По данным СК России, если до 2015 года сумма возмещаемого ущерба от преступлений не превышала 15 миллиардов рублей в год, то начиная с 2016 года она не опускалась ниже 30 миллиардов, а в 2020 году достигла 58 миллиардов рублей.

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