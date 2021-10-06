Графолог о почерке отца Сергия, из-за которого «побили» Собчак: «Человек поглощен идеей - вплоть до одержимости»

Отец Сергий, Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный отец Сергий, Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом, письменно рассказал «Комсомолке», что с ним происходит сейчас. Мы отправили ему письмо в Матросскую тишину вместе с адвокатом Павлом Бабиковым – и с адвокатом же получили ответ. В своем письме отец Сергий рассказал, почему, по его мнению, находится в следственном изоляторе, каким видит свое будущее.

Романов сидит в СИЗО-1 с людьми, которых обвиняют в экономических преступлениях, и с бывшими силовиками.

Нам стало интересно: что могут сказать эксперты о почерке Николая Романова? Что можно понять о человеке, изучив характер его письма? Послание Отца Сергия мы отправили нашему эксперту, психологу, психотерапевту, графологу Елене Петри.

Фото: Александра КУЧУК

ПОЧЕРК ТРАНСЛИРУЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

- Человек захвачен, поглощён некой идеей, вплоть до одержимости, - объясняет Елена Петри. - Состояние близкое к мании, когда импульсы с трудом поддаются контролю психики. В целом личность зрелая, высокого уровня развития – острый, живой ум, сильная потребность в самовыражении, желание заявить о себе и, вместе с тем, неудовлетворенность тем, как это получается в данный момент.

Почерк крупный, динамичный, с элементами импульсивности, неплохо организованный. То есть человек стремится жить проактивно, ему может быть сложно «вписаться» в стандарты, он руководствуется собственной логикой. Действует решительно, прямо.

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении видно, что штрих спазмирован, местами дрожит, линия в изломах. Множество лишних непродуктивных деталей, кресты, зачернения. Между строк буквы задевают друг друга, к концу листа текст уплотняется, теснится. Это в целом может свидетельствовать о душевных переживаниях, боли и страдании. О переживании неуслышанности, непонятости, желании донести своё видение до других. Почерк транслирует психологическое неблагополучие.

ТРЕВОЖНОСТЬ, ИДЕЯ-ФИКС И КРЕСТ НА СЕБЕ

- В момент написания, автор находится в состоянии повышенной тревожности, - продолжает Елена Петри. - В коммуникации такой человек транслирует свою позицию с напором, он верит в то, что говорит, более того, способен быть убедительным, так как буквально «горит» идеей. Распаляясь, такой человек, всё больше увлекается, его уверенность в истинности каких-то мыслей, установок и идей, крепнет с каждым словом. Есть элементы, указывающие на наличие «идеи-фикс», скорее всего связанной с фаталистичной картиной мира. В частности, подпись, которая весьма гармонично соотносится с почерком в целом, свидетельствует, что человек не позёрствует, он естественно проявляет себя в мир.

При этом, автор как бы «ставит на себе крест». Интересно, что крест этот находится не в средней зоне почерка – в реальности, на земле, а в верхней зоне – которая символизирует уровень идей, моральных ориентиров, авторитетов. Есть основания для выстраивания гипотезы о бессознательном стремлении к самоистязанию, к саморазрушению во имя некой идеи.

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