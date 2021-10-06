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Общество6 октября 2021 7:01

Графолог о почерке отца Сергия, из-за которого «побили» Собчак: «Человек поглощен идеей - вплоть до одержимости»

Эксперт прокомментировала письмо скандального религиозного деятеля, в котором он ответил на вопросы «КП» из Матросской тишины
Александра КУЧУКАлександра КУЧУК
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Отец Сергий, Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом

Отец Сергий, Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный отец Сергий, Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом, письменно рассказал «Комсомолке», что с ним происходит сейчас. Мы отправили ему письмо в Матросскую тишину вместе с адвокатом Павлом Бабиковым – и с адвокатом же получили ответ. В своем письме отец Сергий рассказал, почему, по его мнению, находится в следственном изоляторе, каким видит свое будущее.

Романов сидит в СИЗО-1 с людьми, которых обвиняют в экономических преступлениях, и с бывшими силовиками.

Нам стало интересно: что могут сказать эксперты о почерке Николая Романова? Что можно понять о человеке, изучив характер его письма? Послание Отца Сергия мы отправили нашему эксперту, психологу, психотерапевту, графологу Елене Петри.

Фото: Александра КУЧУК

ПОЧЕРК ТРАНСЛИРУЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ

- Человек захвачен, поглощён некой идеей, вплоть до одержимости, - объясняет Елена Петри. - Состояние близкое к мании, когда импульсы с трудом поддаются контролю психики. В целом личность зрелая, высокого уровня развития – острый, живой ум, сильная потребность в самовыражении, желание заявить о себе и, вместе с тем, неудовлетворенность тем, как это получается в данный момент.

Почерк крупный, динамичный, с элементами импульсивности, неплохо организованный. То есть человек стремится жить проактивно, ему может быть сложно «вписаться» в стандарты, он руководствуется собственной логикой. Действует решительно, прямо.

Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении видно, что штрих спазмирован, местами дрожит, линия в изломах. Множество лишних непродуктивных деталей, кресты, зачернения. Между строк буквы задевают друг друга, к концу листа текст уплотняется, теснится. Это в целом может свидетельствовать о душевных переживаниях, боли и страдании. О переживании неуслышанности, непонятости, желании донести своё видение до других. Почерк транслирует психологическое неблагополучие.

ТРЕВОЖНОСТЬ, ИДЕЯ-ФИКС И КРЕСТ НА СЕБЕ

- В момент написания, автор находится в состоянии повышенной тревожности, - продолжает Елена Петри. - В коммуникации такой человек транслирует свою позицию с напором, он верит в то, что говорит, более того, способен быть убедительным, так как буквально «горит» идеей. Распаляясь, такой человек, всё больше увлекается, его уверенность в истинности каких-то мыслей, установок и идей, крепнет с каждым словом. Есть элементы, указывающие на наличие «идеи-фикс», скорее всего связанной с фаталистичной картиной мира. В частности, подпись, которая весьма гармонично соотносится с почерком в целом, свидетельствует, что человек не позёрствует, он естественно проявляет себя в мир.

При этом, автор как бы «ставит на себе крест». Интересно, что крест этот находится не в средней зоне почерка – в реальности, на земле, а в верхней зоне – которая символизирует уровень идей, моральных ориентиров, авторитетов. Есть основания для выстраивания гипотезы о бессознательном стремлении к самоистязанию, к саморазрушению во имя некой идеи.

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