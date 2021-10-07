Нобелевским лауреатом по литературе стал прозаик из Занзибара

Абдулразак Гурна. Фото: YouTube

Ну что ж, на этот раз Нобелевский комитет удивил всех. То есть вообще всех. Имя танзанийского писателя Абдулразака Гурна не звучало, кажется ни в каких прогнозах, на него никто не делал ставок. Да и нельзя сказать, чтобы он сделал себе какое-то оглушительно громкое имя в литературе. (Английская «Википедия», знающая очень многое, не в курсе даже, сколько ему лет, то есть когда точно он родился - там пишут только, что он появился на свет в 1948-м и осторожно добавляют, что ему «72 или 73 года»).

Абдулразак покинул родной остров в 60-е и переехал в Великобританию (кстати, тогда так же поступила семья Фредди Меркьюри: на Занзибаре разразилась революция, а за ней последовали массовые убийства). В Англии он учился, и в 21 год начал писать на английском (хотя первым, родным его языком был суахили). Именно тема беженцев стала в его творчестве определяющей. Помимо сочинения рассказов и романов, он занимался преподаванием - то в Африке (он читал лекции в нигерийском университете), то в Британии (он был профессором английской и постколониальной литературы в университете Кента, недавно ушел в отставку). Именно постколониальная литература стала главным предметом его литературоведческих интересов: он изучал, в частности, творчество Салмана Рушди и нобелевского лауреата В.С. Найпола.

А в литературе прорыв случился с романом «Рай» (1994), основанном на впечатлениях от поездки в Восточную Африку. Как сообщает твиттер Нобелевского комитета, это «рассказ о взрослении героя и грустной истории любви, в котором сталкиваются разные миры и верования». Проверить, насколько эта история грустная, сложно: российские издатели творчеством писателя не интересовались, на русском его книги не печатались. Однако в Британии за книгу он был номинирован на премию «Букер». Потом, в 2001 году, вошел в букеровский лонг-лист с романом «У моря». Это до сегодняшнего дня и были его главные успехи.

Премия присуждена с формулировкой «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев в пространстве между культурами и континентами». Журналисты, собравшиеся в зале на пресс-конференцию, встретили оглашение имени победителя мертвым молчанием: ни шума, ни тем более аплодисментов. Чувствовалось, что не только российским, но и шведским читателям и литературоведам творчество Абдулразака Гурна только предстоит освоить.

Ну и, конечно, все ждали услышать другое имя, тем более, выбор был весьма велик.

По мнению букмекеров из разных контор (сводный список составили на сайте Nicer Odds), за час до объявления победителя главными претендентами на Нобелевскую премию считались:

1. Нгуги Ва Тхионг’о, кенийский прозаик

2. Мирча Кэртэреску, румынский поэт, прозаик и эссеист

3. Людмила Улицкая, российская писательница

5. Юн Фоссе, норвежский прозаик и драматург

6. Энн Карсон, канадская писательница, поэтесса и эссеистка

7. Харуки Мураками, японский прозаик

8. Анни Эрно, французская писательница

9. Маргарет Этвуд, британская писательница

10. Ласло Краснахоркаи, венгерский прозаик

11. Петер Надаш, венгерский прозаик и драматург

12. Джамайка Кинкейд, поэтесса и прозаик из Вест-Индии

13. Цань Сюэ, китайская писательница

14. Дон ДеЛилло, американский прозаик

15. Джойс Кэрол Оутс, американская писательница, поэтесса, драматург, критик

Кроме того, в список вероятных лауреатов входили Томас Пинчон, Мишель Уэльбек, Кормак МакКарти, а также Дж.К. Роулинг, Салман Рушди, Милан Кундера и Стивен Кинг. Но последние были в самом низу рейтинга, то есть их шансы были совсем ничтожны. Роулинг и Кинга высоколобые академики считают «попсой». Престарелого чешско-французского классика Кундеру еще в 2008 году обвинили в том, что в юности он был доносчиком, стучавшим на своих приятелей в коммунистические «органы» (он яростно отбивался от этих обвинений, но, кажется, их не забыли). А награждение Рушди неизбежно вызвало бы никому не нужные проблемы с исламскими радикалами - еще в конце 80-х, после публикации романа «Сатанинские стихи», аятолла Хомейни проклял писателя и приговорил его к смертной казни.

Что касается Людмилы Улицкой, шансы на ее награждение, как ни крути, вряд ли были очень велики. Совсем недавно премию получили две писательницы из Восточной Европы: белоруска Светлана Алексиевич (за 2015 год) и полька с украинскими корнями Ольга Токарчук (за 2018 год). Шведская академия все-таки исторически стремится к разнообразию, награждая авторов из разных регионов планеты, и в третий раз за семь лет давать премию писательнице из бывшего социалистического блока едва ли казалось целесообразным.

Несколько фактов о премии

* С 1901 года было вручено 114 Нобелевских премий по литературе. Только в 16 случаях награда присуждалась женщинам.

* 4 раза премию делили между двумя авторами.

* Самым пожилым лауреатом стала канадская писательница Дорис Лессинг - ей было 88 лет. А самым молодым лауреатом - Редьярд Киплинг (создателю Маугли на момент присуждения награды был всего 41 год).