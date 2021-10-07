Лауреатом Нобелевской премии по литературе-2021 стал Абдулразак Гурна

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Нобелевскую премию 2021 года по литературе вручили романисту Абдулразаку Гурне. Судьи отметили его "бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2021 году вручение Нобелевской премии проходит в дистанционном формате. Награды будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября, а вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награду им присудили "за открытия рецепторов для температуры и осязания".

Беньямин Лист и Дэвид У.C. Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии. Ученые получили награду "за разработку асимметричного органокатализа".

Лауреатами в области физики стали ученые, внесшие вклад в развитие метеорологии - американец японского происхождения Сюкуро Манабе из Принстонского университтета, немец Клаус Хассельман из Института метеорологии имени Макса Планка и итальянец Джорджио Паризи из Университета Сапиенца.