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Экономика7 октября 2021 15:15

Эксперты ожидают подорожания сигарет до конца 2021 года

Табачные изделия опять подорожают, хотя поводов для этого нет
Владимир НИКОЛАЕВ
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Основной причиной повышения цен на сигареты традиционно является увеличение ставки акцизного налога.

Основной причиной повышения цен на сигареты традиционно является увеличение ставки акцизного налога.

Фото: Алена ГУСЕВА

Табачный рынок вновь залихорадило. Оператор фискальных данных ОFD.ru предсказал, что до конца года сигареты могут подорожать в среднем с нынешних 135,8 рубля до 145 рублей за пачку.

Мнения опрошенных «Комсомолкой» экспертов разделились.

- Не очень понятно, откуда такой прогноз, - недоумевает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. - Думаю, оператор фискальных данных просто перенес уже состоявшийся рост цен на дальнейшую перспективу. Но объективно говоря, нет никаких предпосылок для повышения. Все, что обычно сказывается на цене — индексация акцизов, изменения в упаковке, введение каких-то новых требований, например, цифровая маркировка — все это уже введено, отыграно, ничего нового не происходило. Единственное значительное событие в этом году — введение единой минимальной розничной цены за пачку 108 рублей, ниже которой с 1 продавать уже нельзя.

Впрочем, по мнению эксперта, есть обстоятельство которое может повлиять на цены, но это если и произойдет, то к концу года.

- С 1 января 2022 года будет новая минимальная цена за пачку за счет индексации акциза на табачные изделия, - пояснил Королев. - Торговые предприятия могут заранее готовить ценники. Но индексация акциза в следующем году будет незначительной.

Действительно, если в этом году минимальный акциз на 1000 сигарет составлял 3205 руб., то с 1 января 2022 г. - 3333 руб.

- Основной причиной повышения цен на сигареты традиционно является увеличение ставки акцизного налога, - сказал kp.ru директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ» субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин. - Так, в начале этого года мы наблюдали рекордное для отрасли увеличение ставки - сразу на 20%. Такая мера привела к значительному повышению средней рыночной цены. За последнее десятилетие средневзвешенная стоимость пачки в России выросла более чем на 300%, что обусловлено ростом налоговой нагрузки. При этом мы видим, что одним из эффектов такой политики становится рост нелегального рынка, доля которого по состоянию на 2 квартал 2021 года выросла до 12,8%, в первую очередь за счет перетока нелегальной продукции из стран-партнеров по ЕАЭС.

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