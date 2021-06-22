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Экономика22 июня 2021 17:30

Единая минимальная цена на сигареты в России вводится с 1 июля 2021: к чему это может привести

Разбираемся, зачем это все делается
Владимир НИКОЛАЕВ
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Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия нелегальной продукции от легальной.

Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия нелегальной продукции от легальной.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля на табачные изделия устанавливается единая минимальная розничная цена (ЕМЦ) — пачка сигарет не может стоить в магазине меньше 108 рублей. Закон об этом был принят еще в декабре прошлого года — он ввел минималку с 1 апреля. А при чем тут 1 июля? При том, что было дано 3 месяца на реализацию товаров, изготовленных до 1 апреля.

В начале этого года в магазине у дома самая дешевая пачка сигарет стоила 99 руб. Сейчас они (не буду рекламировать эту популярную еще с советских времен марку) стоят уже 125 руб.

- А мы еще с 1 июня перешли на минималку, - пояснила продавщица.

Подешевле удалось найти в торговой сети METRO — за 105 руб. Это мы говорим о легальной торговле. В разных ларечках, где сбывают контрабанду, можно найти курево и за 60 руб. Но похоже, с 1 июля и им придет конец.

Официальные производители поддерживают нововведение.

- Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия нелегальной продукции от легальной, - сказал kp.ru директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ» субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин. - Нелегальные сигареты сегодня стоят 40-60 рублей при средневзвешенной цене легальной пачки в 150 рублей. Фактически 2-3-кратная разница в цене получается за счет неуплаты акцизных сборов и иных налогов. ЕМЦ может дополнить обязательную маркировку и стать тем маркером, по которому можно идентифицировать нелегальную продукцию, что поможет в первую очередь контролирующим органам.

Подорожание сигарет, в том числе и введение ЕМЦ, приведет к усилению интереса к нелегальной продукции. Сейчас доля нелегальных сигарет, которые в подавляющем большинстве случаев реализуются ниже ЕМЦ, составляет выше 10%, отметил эксперт. В доковидное время доходило и до 20 процентов (см. Ключевой источник левого товара - страны ЕАЭС, прежде всего, Белоруссия, которая обеспечивает почти половину всего нелегального рынка сигарет в России. Еще треть приходится на неучтенку и другой контрафакт, произведенный в пределах РФ.

- По оценке экспертов, ущерб федеральному бюджету от нелегальной торговли табачными изделиями составляет более 100 млрд рублей в год, - продолжил Барвин.

Эксперт обратил внимание, что ЕМЦ поможет правоохранителям в расчете ущерба от нелегальной торговли, поскольку от него зависит строгость наказания.

Подорожание сигарет, в том числе и введение ЕМЦ, приведет к усилению интереса к нелегальной продукции.

Подорожание сигарет, в том числе и введение ЕМЦ, приведет к усилению интереса к нелегальной продукции.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

К слову, с 1 июля подорожают сигареты и в некоторых зарубежных странах. Например, в Белоруссии в пересчета на российские деньги — примерно на 1-3 руб. В Казахстане минимальная розничная цена поднимется на 20 тенге (3,5 руб) и составит 360 тенге (62 руб).

СКОЛЬКО КУРЯЩИХ В РОССИИ, %*

Не курят и не курили 62,1

Курили, но бросили 10,4

Курят изредка 5,6

Курят ежедневно 21,9

* Исследовалось население в возрасте от 15 лет.

Росстат, данные на 2020 г.

Экономика: Финансы/цены