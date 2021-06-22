Единая минимальная цена на сигареты в России вводится с 1 июля 2021: к чему это может привести

Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия нелегальной продукции от легальной. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля на табачные изделия устанавливается единая минимальная розничная цена (ЕМЦ) — пачка сигарет не может стоить в магазине меньше 108 рублей. Закон об этом был принят еще в декабре прошлого года — он ввел минималку с 1 апреля. А при чем тут 1 июля? При том, что было дано 3 месяца на реализацию товаров, изготовленных до 1 апреля.

В начале этого года в магазине у дома самая дешевая пачка сигарет стоила 99 руб. Сейчас они (не буду рекламировать эту популярную еще с советских времен марку) стоят уже 125 руб.

- А мы еще с 1 июня перешли на минималку, - пояснила продавщица.

Подешевле удалось найти в торговой сети METRO — за 105 руб. Это мы говорим о легальной торговле. В разных ларечках, где сбывают контрабанду, можно найти курево и за 60 руб. Но похоже, с 1 июля и им придет конец.

Официальные производители поддерживают нововведение.

- Единая минимальная цена на табачную продукцию становится еще одним индикатором отличия нелегальной продукции от легальной, - сказал kp.ru директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ» субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин. - Нелегальные сигареты сегодня стоят 40-60 рублей при средневзвешенной цене легальной пачки в 150 рублей. Фактически 2-3-кратная разница в цене получается за счет неуплаты акцизных сборов и иных налогов. ЕМЦ может дополнить обязательную маркировку и стать тем маркером, по которому можно идентифицировать нелегальную продукцию, что поможет в первую очередь контролирующим органам.

Подорожание сигарет, в том числе и введение ЕМЦ, приведет к усилению интереса к нелегальной продукции. Сейчас доля нелегальных сигарет, которые в подавляющем большинстве случаев реализуются ниже ЕМЦ, составляет выше 10%, отметил эксперт. В доковидное время доходило и до 20 процентов (см. Ключевой источник левого товара - страны ЕАЭС, прежде всего, Белоруссия, которая обеспечивает почти половину всего нелегального рынка сигарет в России. Еще треть приходится на неучтенку и другой контрафакт, произведенный в пределах РФ.

- По оценке экспертов, ущерб федеральному бюджету от нелегальной торговли табачными изделиями составляет более 100 млрд рублей в год, - продолжил Барвин.

Эксперт обратил внимание, что ЕМЦ поможет правоохранителям в расчете ущерба от нелегальной торговли, поскольку от него зависит строгость наказания.

Подорожание сигарет, в том числе и введение ЕМЦ, приведет к усилению интереса к нелегальной продукции. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

К слову, с 1 июля подорожают сигареты и в некоторых зарубежных странах. Например, в Белоруссии в пересчета на российские деньги — примерно на 1-3 руб. В Казахстане минимальная розничная цена поднимется на 20 тенге (3,5 руб) и составит 360 тенге (62 руб).

СКОЛЬКО КУРЯЩИХ В РОССИИ, %*

Не курят и не курили 62,1

Курили, но бросили 10,4

Курят изредка 5,6

Курят ежедневно 21,9

* Исследовалось население в возрасте от 15 лет.

Росстат, данные на 2020 г.