"Месторождение суперсилы" открыли для российских подростков

Суперсила обычно ассоциируется с уникальными навыками, которыми обладает различные супергерои, чьи подвиги так эффектно преподносят мультики и фильмы. Но разве нельзя назвать супергероем человека, который меняет к лучшему среду обитания? А найти и научиться применять свою суперсилу можно ещё в школьные годы - главное захотеть.

Три года назад "Норникель" начал реализацию образовательного проекта "Перемена" в Норильске, Дудинке, Мончегорске, Заполярном, Никеле и Чите - городах, где работают предприятия компании. А в конце сентября в Instagram-аккаунте этого проекта стартовал онлайн-марафон "Месторождение суперсилы" для подростков 13-18 лет из всех регионов страны. Главная тема марафона - поиск своих сильных сторон и их развитие. В числе его экспертов есть и вчерашние школьники, чьи проекты победили в конкурсе социальных проектов "Мир новых возможностей".

"Однажды я подумала, что будет круто, если дети в нашем Мончегорске больше узнают о различных народах нашей многонациональной страны. Так появилась идея проекта "Тайны России". Мы открыли много нового, учились переводить всю информацию в интерактивную форму, учились преподносить информацию", - рассказала Кристина Коняхина. "Когда почти всё было готово, случилась пандемия, и мы начали переводить его в онлайн. Проводили марафоны, которые подкрепляли заданиями", - отметил ее напарник Кирилл Фокин.

Игоря Останина из Норильска можно назвать инженером социальных проектов, каждый из которых был успешным. "В интернете была только общая информация о Норильске, и люди только друг от друга узнавали, что будет интересного, куда можно пойти. Так появилась идея youtube-путеводителя по городу "Норильск 2D", который выходил два сезона. На смену ему пришел проект "Город профессий", в котором мы ездили на заводы, рудники, где снимали сюжетах о различных профессиях, рассказывали где им можно научиться", - рассказал Игорь Останин.

Ещё один его проект “НордСпорт” и вовсе стал ноу-хау с точки зрения подхода к популяризации спорта. “Я занимался мини-футболом, и обратил внимание, что на соревнования между школами обычно берут ребят из спортивных секций. Остальные оставались незадействованными. Так появилась идея соревнований, в которых могли участвовать только дети, которые не занимаются в секциях. Мы проводили соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу и мини-футболу. У нас было гендерное равенство - в командах было поровну мальчиков и девочек. Нас с энтузиазмом поддержали учителя физкультуры, родители. В первом сезоне участвовала 250-300 школьников из 5 школ, а затем стали присоединяться школы из разных районов”, - рассказал Игорь Останин.

Идея для прорывного проекта может найтись на ровном месте. “Однажды нам нагрубили в магазине. Так появилась мысль о проекте для начальной школы, который будет учить этикету. Мы сразу решили, что не хотим лекций и уроков. Поэтому приглашали педагогов, с которыми составляли ролевые игры с заданиями. Придумывали различные форматы, например, модный приговор для школьной одежды. Придумали систему критериев, которую сперва проверили на себе. Но главным критерием всё же был опрос родителей и педагогов о том, как наши занятия повлияли на детей", - рассказал Алексей Алексеев из Никеля. Он также отметил, что этот опыт научил его рассматривать любую ситуацию как проект, в котором ставишь цели, изучаешь риски и начинаешь решать.

Марафон "Месторождение силы" продлится до 17 октября. При этом «Норникель» уже запустил очередной конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». Подать заявку можно до 1 ноября. За семь лет на него поступила 2931 заявка, всего было поддержано 744 проекта на сумму 822 млн руб.