Вопрос дня: А вы свой день рождения любите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, депутат Госдумы:

- Каждый новый день рождения воспринимается уже как победа, поэтому с возрастом все больше стал любить его. Обычно идем с родными и друзьями в ресторан.

Инга ИЛЬМ, актриса, Маша Старцева из кинофильма «Приключения Петрова и Васечкина»:

- Обожаю день рождения! Могу капризничать и делать, что мне нравится! А еще мой день открывает череду новогодних праздников, у нас есть семейная традиция отправляться в этот день за подарками для близких.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Первый раз я расстроился в свой день рождения, когда мне исполнилось 22. Потому что это моя любимая цифра - и вот она появилась, и я понял, как быстротечно время. Это и есть причина, почему люди не любят праздновать. Но ведь это повод собраться семьей, вот недавно отпраздновали день рождения брата Аскольда, ему 44.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт, сатирик:

- Когда-то не очень любил, но в последние годы праздную его публично - как День благодарения близких. Так что я понимаю тех, кто хочет гарантированно хотя бы раз в году услышать что-то хорошее о себе.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер Лексус:

- Я перестал праздновать дни рождения. Слишком много внимания получаешь в один день. Я вообще считаю, что о человеке нужно вспоминать не по праздникам, а как ляжет душа.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Люблю, для меня это возможность осознать - что сделано за год. А в жизни должны быть праздники.

Марина ХЛЕБНИКОВА, певица:

- С возрастом тяжелее. Когда моложе - с большей охотой и удовольствием празднуют. Бывало, что я ни в какую не хотела отмечать, но когда слышу под окнами крики друзей с кучей шаров: «Марина!», конечно, тут ничего не поделаешь, приходится.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик фильмов:

- В целом да, хороший праздник: летом, как раз на День ВДВ, строго в кругу семьи и близких. Красота!