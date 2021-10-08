Исследования французских ученых: психические расстройства напрямую связаны с изменениями климата

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Профессор Антуан Пелиссоло, психиатр и руководитель отделения в Университетском больничном центре Анри-Мондор во французском Кретее опубликовал свое новое исследование, в котором рассказал о психических реакциях человека на изменение климата.

- Растущее число климатических катастроф вызывает расстройства - гнев, тоску и уныние, - уверен Пелиссоло. - К примеру, после разрушительного урагана «Катрина» у жителей Соединенных Штатов стал часто проявляться посттравматический стресс. В Америке больше возможностей для сбора и анализа подобных медицинских данных, поэтому и удалось это выяснить и подтвердить. Уверен, что в других странах ситуация такая же.

По мнению профессора, эта область еще не очень хорошо изучена в отличие от той, что фиксирует реакцию человеческого организма на погодные изменения. Здесь все понятно – мигрень, повышение или понижение давления, боль в суставах.

Но, как выяснилось, изменение климата тоже влияет на человека.

- Жители мегаполисов чаще страдают шизофренией, чем те, что живут в сельской местности, и это происходит от того, что в городах - более грязный воздух, много искусственного освещения и шума, мало зеленых насаждений, - считает профессор.

Он стал автором эко-тревоги – нового термина в психиатрии.

- Если мы не будем лечить этот вид тревоги, то на ее фоне может усугубиться депрессия, - считает психиатр. – Но надо быть осторожным и не переусердствовать, потому как беспокоиться о будущем планеты - это не бред.

При обычном беспокойстве человек принимает во внимание проблемы, связанные с загрязнением окружающего мира, при патологии – думает только о них, у пациента начинаются проблемы со сном и питанием.

- Кризис в области здравоохранения привел к осознанию нашей уязвимости перед стихийными бедствиями, - считает Пелиссоло. – В период коронавирусной пандемии все оказались в ситуации одиночества и отчуждения от природы.

Чтобы справиться со стрессом, доктор советует много гулять, правильно питаться, заниматься дыхательными гимнастиками и спортом.

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