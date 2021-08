Агрессия, лень, снижение интеллекта: как изменение климата влияет на характер человека

От потепления климата нужно ожидать снижения умственной деятельности и работоспособности людей в целом. Фото: Shutterstock

Июль 2021 года стал самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Общемировая температура достигла рекордных значений за последние 142 года. Средняя температура воздуха на Земле – по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США - на 0,93 градуса по Цельсию превысила среднее значение за ХХ век. Данные за август еще не обработаны, но уже известно, что во многих странах обновлены температурные рекорды.

И пока эксперты строят прогнозы на дальнейшее потепление и подсчитывают вероятные убытки, социальный психолог Крейг Андерсон и его коллеги из Университета штата Айова предупреждают: до реализации всех этих прогнозов дело может просто не дойти. По той простой причине, что люди в силу усиливающейся агрессии могут натворить бед задолго до наступления катастрофических природных катаклизмов.

Почему агрессия? И почему она должна усиливаться? Все по той же причине. Из-за потепления климата.

Многолетнее исследование профессора Андерсона показало, что жара делает людей более раздражительными. А длительное воздействие повышенных температур доводит до агрессии.

Длительное воздействие повышенных температур доводит до агрессии. Фото: Shutterstock

«Со временем раздражение из-за жары может уступить место физическому насилию», - считает профессор.

С физиологической точки зрения, человеческие тела не приспособлены к длительной переносимости температуры выше 35 градусов. Поэтому исследователи связывают сильную жару с повышенной агрессией, снижением когнитивных (мыслительных) способностей и потерей производительности. Разница в «воинственности» и экономике северных и жарких стран тому подтверждение.

Полное исследование доктора Андерсона опубликовано в журнале «Достижениях экспериментальной социальной психологии» .

Между тем, в полиции Лос-Анджелеса решили проверить исследование профессора Андерсона на примере своей работы, сравнив данные о преступности с 2010 по 2017 год. И лишний раз убедились - количество преступлений возрастает, когда температура начинает превышать приятные для человеческого тела 21 градус по Цельсию (70 по Фаренгейту на графике, см. ниже).

ЧЕМ ТЕПЛЕЕ – ТЕМ ГЛУПЕЕ?

Агрессия – не единственное, чем в самое ближайшее время аукнется человечеству повышение температуры. Эксперты считают, что нужно ожидать снижения умственной деятельности и работоспособности людей в целом.

Экономист Калифорнийского университета Джисон Парк изучил 4,5 миллионов экзаменационных оценок почти миллиона учеников с 1999 по 2011 год. После чего опубликовал данные эксперимента в The Journal of human Resources, США.

Резюме исследования: повышенная температура снижает успеваемость учеников до 13 процентов от стандартного отклонения и приводит к стойкому влиянию на статус окончания учебного заведения.

Один только пример из работы доктора Парка. Оценки одних и тех же студентов по одним и тем же предметам разнились в зависимости от того, при какой погоде и температуре проходили экзамены (эксперимент проводился в течение двухнедельного периода в конце июня, температура в то время варьировалась от 15 ° C до почти 37 ° C.). Итог - ученики, которые сдают экзамен в день с погодой примерно 32 градуса, проходят его на 10 процентов менее успешно, чем тест на ту же тему при температуре 24 ° C.

Парк и его коллеги также сопоставили результаты экзаменов с информацией о доступе каждого студента к кондиционированию воздуха. Оказалось, учащиеся в школах без кондиционера получили более низкие оценки, чем можно было бы ожидать.

Такое снижение успеваемости происходит не только в академических условиях, это распространяется и на рабочую среду. Расчеты исследователей говорят о том, что при повышении среднесуточной температуры всего лишь на 1 процент, производительность рабочих снизится на 2,1 процента.

«Более жаркие годы связаны с более низким объемом производства, особенно это касается развивающихся странах, - говорит Мину Тевари из Университета Северной Каролины. - Сильная жара вредит прибыли большинства стран. По нашим подсчетам, при повышении температуры на 1 градус годовой валовый доход за год упадет на 3 процента.

ПОЧЕМУ КОНДИЦИОНЕРЫ НЕ СПАСАЮТ?

Казалось бы, решение проблемы лежит на поверхности – достаточно оборудовать системами кондиционирования все здания – от жилищ до учебных заведений и производств - и дело решено.

Однако все не так просто. Согласно отчету Организации Объединенных Наций за 2020 год, на охлаждающее оборудование сегодня уже приходится около 17 процентов от общего мирового спроса на электроэнергию.

Такими темпами к 2100 году использование кондиционирования воздуха только в странах с развивающейся экономикой приведет к увеличению потребления энергии в 33 раза.

Кондиционер спасает людей от жары, но губит экологию. Фото: Shutterstock

В настоящее время большая часть этой энергии поступает в основном из нефти, угля и газа. Все эти источники являются невозобновляемыми. И это первая проблема.

А вторая заключается в том, что чем больше их расходуется, тем больше это способствует глобальному потеплению. Замкнутый круг получается.

