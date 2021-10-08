Шойгу "вьет" гнездо для тяжелой "Ангары-А5"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 8 октября 2021, прибыл с рабочей поездкой на космодром "Плесецк". Фото: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 8 октября 2021, прибыл с рабочей поездкой на космодром "Плесецк", что уже занял в лесах Архангельской области 176 тыс. 200 га (с севера на юг на 46 км, с востока на запад 82 км).

Прибыв на место министр заложил камень в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города, а затем проверил, как идет модернизация монтажно- испытательного корпуса Государственного испытательного космодрома "Плесецк". Именно в нем собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель "Ангара- А5".

Именно ему Минобороны доверит вывести на орбиты новые военные спутники связи и метеоспутники, и даже доставить оборудование на южный полюс Луны для возведения российской базы.

Министр заслушал доклад главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина о планирующихся запусках ракет класса "Ангара" на период до 2027 года. В ходе доклада стала известно, что новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме "Плесецк" будет введен в строй до конца текущего года. На год раньше, чем планировалось.

Сегодня космодром "Плесецк" эксплуатирует ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б", испытываются и ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".

Военные эксперты уверены, что "Плесецк" имеет все шансы продолжить традиции первенства советской космонавтики в освоении новых космических рубежей.

- Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, "Плесецк" в перспективе должен стать главным местом старта большинства космических аппаратов, в первую очередь в интересах обороны и безопасности страны. Здесь ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов "Союз-2" и "Ангара", построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия, - заявили в Минобороны.

СПРАВКА "КП"

История космодрома началась 11 января 1957 года, когда было принято постановление правительства СССР о создании военного объекта с условным наименованием "Ангара". Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных МБР Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева.

Официальный статус космодром приобрел в соответствии с указом президента РФ от 11 ноября 1994 года. К 2017 году с его стартовых площадок выведены на околоземные орбиты свыше 2000 космических аппаратов различного назначения. Проведено около 1600 пусков ракет-носителей. Испытано 11 космических ракетных комплексов, 60 типов космических аппаратов. С территории космодрома произведено около 500 пусков МБР. Испытано 13 ракетных комплексов, три из которых несут боевое дежурство в настоящее время.

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