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Политика8 октября 2021 17:00

Мишустин: «Никому не нравятся ограничения, все, кто может, прививайтесь!»

Премьер поставил Курской области плохую оценку за темпы вакцинации
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Михаил Мишустин во время посещения Курской областной клинической больницы. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин во время посещения Курской областной клинической больницы. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу премьер Михаил Мишустин посетил Курск. Премьер осмотрел областную клиническую больницу и пообщался с медиками. Мишустина провели в операционный блок отделения сосудистой хирургии, где установлены новые ангиографы, позволяющие проводить в три раза больше операций, чем ранее. Затем премьеру показали операционный блок отделения урологии. Он производил гораздо более печальное впечатление. Требуется и ремонт, и новое оборудование. По словам врачей больницы, в Курской области одно из первых мест по распространенности занимают мочекаменные болезни. Проблема в питьевой воде, которая в избытке содержит железо и соли.

Мишустин пообещал, что новое оборудование для больницы будет закуплено.

- Раз уж мы сюда приехали, мы поможем, - сказал Мишустин.

Мишустин также сообщил, что правительство выделит почти 1,4 млрд. рублей на новый инфекционный корпус больницы. Стройку начали в январе этого года.

Премьер подчеркнул, что главное - соблюдать сроки строительства.

- Я знаю, что два раза уже перекладывали сроки, - сказал премьер.

- Строители закончат свою часть до 15 ноября. Если деньги поступят на следующей неделе, до 20 декабря оборудование даже самое тяжелое будет установлено, - пообещал Мишустину губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Считайте, что они уже поступили, - заметил премьер.

Премьер также пообещал учесть в проекте бюджета на 2022 года

средства на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы. Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод в работу – на 2024 год.

Еще врачи пожаловались Мишустину на проблемы с сотовой связью в Курской области, особенно в приграничных с Украиной райивяконах. Людям бывает трудно дозвониться до «Скорой».

- Немедленно дам соответствующее поручение министру цифры Максуту Шадаеву, все необходимые действия должны быть сделаны, чтобы обеспечить связью. Это просто вопрос строительства вышек, - отреагировал Мишустин.

На состоявшейся затем встрече с губернатором Мишустин призвал вести разъяснительную работу с гражданами по вакцинации от COVID.

- Вы полностью обеспечены вакциной . Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, но так есть же один путь - вакцинация, - сказал Мишустин Роману Старовойту.

Губернатор рассказал, что в области вакцинированы 57% жителей.

- Плохо, - сказал Мишустин, отметив, что в среднем по стране этот показатель составляет больше 60%.

- Призывайте! Все, кто может, пусть прививаются в ближайшее время, - сказал Мишустин.

В Курской области коронавирусом болеют 6,2 тысячи человек, рост заболеваемости за неделю составил 13%.

Премьер также посетил завод «Авиаавтоматика». Продукция компании поставляется известным российским авиа- и вертолетостроительным предприятиям, в частности, «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Камов», а также компаниям в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Индии, Китае и других странах.

- Очень важно, что в это непростое время вы занимаетесь высокими технологиями. Все это очень интересно и с точки зрения технологической, инвестиций, и с точки зрения импортозамещения. Это все - будущее, - сказал Мишустин сотрудникам предприятия.

Премьер рассказал, что на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы (НИОКР) в сфере авиастроения планируется направить более 300 млрд. рублей.

Мишустин отметил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут обеспечивать производство на 10 лет всех видов авиационной техники в России.

- Но они должны быть именно на мировом уровне, - отметил премьер.

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