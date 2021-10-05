Мишустин рассказал, как был учителем и ездил на работу на электричке

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

В День учителя премьер Михаил Мишустин вручал премии правительства лауреатам в области образования.

- Уже 15 лет преподаватели и ученые получают их за вклад в развитие педагогической науки. За создание эффективных технологий обучения, которые затем успешно применяются в образовательном процессе. За подготовку учебников, по которым учатся школьники и студенты. Эти награды – признание государством ваших заслуг, упорного и многолетнего труда, - обратился Мишустин к лауреатам.

Всего награды получили 34 специалиста в области образования. Среди награжденных - президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академик РАН Иван Дедов, написавший учебник «Эндокринология», а также профессор СПбГУ, доктор педагогических наук Нина Бордовская за учебник «Психология и педагогика». Еще одним лауреатом премии стал ректор МГМСУ имени Евдокимова, академик РАН Олег Янушев за цикл трудов «Разработка инновационных подходов к преподаванию терапевтической стоматологии на разных уровнях образования». За многолетнюю плодотворную работу награды получили учитель русского языка из Великого Новгорода Галина Жуковская, учитель английского языка из Липецкой области Александр Кошевец, учитель математики из Чебоксар Елена Михайлова, учитель истории из Подмосковья Виктория Максимова.

Мишустин пообещал, что развитие образования останется одним из приоритетов в работе кабмина. Он напомнил, что в течение ближайших девяти лет Россия должна стать одной из десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

- Роль педагога в современном мире трудно переоценить. Она - одна из самых важных и значимых. Именно от учителей зависит, какой будет наша страна в будущем. Вы воспитываете новое поколение ученых, государственных деятелей, писателей, инженеров, машиностроителей, ИТ- специалистов. Благодаря вам развивается наука, технологический прогресс, цифровая экономика, - сказал лауреатам Мишустин, а потом процитировал писателя Константина Ушинского «в каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка ребенка».

Кстати, во время церемонии Мишустин признался, что год работал учителем информатики в одной из небольших школ, куда ездил на электричке.

- Вы знаете, я тоже имел педагогический опыт, в институте его имел, небольшой, лет пять. Имел его и в школе, о чем я никогда не рассказывал. Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ, - рассказал Мишустин. Он пояснил, что его «очень попросили поработать педагогом, поскольку в этой школе не было учителя информатики.

- И я ездил достаточно далеко, на электричке, чтобы помочь. В начале я думал, что это будет на месяц - два, но ребята, которые были за партами, спросили: «Вы нас бросите?». Я их не бросил, довел до конца, но это был крайний класс, тогда было 10 классов, - рассказал Мишустин.

Премьер также признался, что помнит всех своих учителей и пообещал позвонить им, чтобы поздравить с праздником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У меня самые светлые и добрые эмоции»: педагог из Тюмени Екатерина Костылева завоевала титул «Учитель года России-2021»

Учителя физики с нетерпением ждут в родной тюменской гимназии № 16 (подробности)