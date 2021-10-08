Группа «Молвест» показала своих лучших животных на агровыставке «Золотая осень»

На крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая осень 2021» ООО «СХП «Новомарковское» (входит в ГК «Молвест») представило наибольшее число пород крупного рогатого скота

8 октября 2021 года. – На крупнейшей агропромышленной выставке «Золотая осень 2021» ООО «СХП «Новомарковское» (входит в ГК «Молвест») представило наибольшее число пород крупного рогатого скота, в том числе и редких для России бельгийских быков.

Сотрудники сельхозпредприятия «Новомарковское» привезли из Воронежской области на выставку 11 голов крупного рогатого скота лучших молочных и мясных пород, заняв для них треть площадей павильона «Животноводство и племенное дело». Это наибольшее число животных, представленных на «Золотой осени» одной компанией.

В экспозиции участвовали молочные коровы-чемпионки пород джерсейская и монбельярд. Фермеры со всего мира выбирают их за высокие показатели жира и белка в молоке.

Бык бельгийской породы.

Но главная гордость Центра селекции и генетики «СХП «Новомарковское» – это быки и коровы породы бланк-блю бельж (бельгийская голубая). Группа «Молвест» первая завезла их в Россию в 2015 году. Сегодня животных этой породы выращивают на продажу только в «Новомарковском».

Основное преимущество животных породы бланк-блю бельж - высокий убойный выход до 75% (у других пород на 15-20% ниже). Мясо их отличается низким содержанием жира и холестерина, поэтому считается диетическим. Из-за большой мышечной массы они получили название «культуристов» и «бодибилдеров». Но несмотря на внушительные габариты, характер «бельгийских» быков добрый и спокойный.

«Порода бланк-блю бельж выведена бельгийскими учеными еще в 19 веке. И сегодня она очень популярна в Европе и США. Это отличный источник диетического мяса: по своим физико-химическим свойствам оно приравнивается к мясу индейки. Но в России об этом мало кто знает, включая рестораторов. Поэтому наша задача популяризировать породу, а выставка – одна из таких возможностей. Мы участвуем в «Золотой осени» уже в четвертый раз и ежегодно после нее число клиентов значительно расширяется», – отметил генеральный директор ООО «СХП «Новомарковское» Владимир Пулин.

На выставке представило наибольшее число пород крупного рогатого скота, в том числе и редких для России бельгийских быков.

В этом году выставка «Золотая осень» прошла на новой площадке в КВЦ «Патриот» в Московской области. В ней приняли участие более 100 экспонентов. В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

ООО «СХП «Новомарковское» входит в ГК «Молвест», которая выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок». Продукция компании продается более чем в 30 регионах России.