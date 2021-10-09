Не Третья мировая и не конфликт с Россией: стало известно, чего больше всего боятся американцы

«Бронзу» в списке американских страхов получило опасение оказаться не в то время не в том месте и попасть под пули Фото: REUTERS

По оценке Американской психологической ассоциации, прошлый год стал для граждан США одним из самых стрессовых за всю историю наблюдений, а возросшая тревожность среди населения Америки приобрела черты чрезвычайной ситуации в области психического здоровья.

С начала года ситуация несколько исправилась, однако пандемия, политические разногласия в стране и финансовые проблемы продолжают держать американцев в напряжении.

Портал Safe Home провел широкомасштабный опрос, в ходе которого выяснил, чего же американцы боятся больше всего.

В связи с коронавирусом и всем, что с ним связано, немудрено, что самые первые позиции в списке занимают тревоги, связанные с жизнью и здоровьем своих близких – этот страх, похоже, присущ жителям всей Земли вне зависимости от пола, возраста или происхождения.

А вот «бронзу» в списке американских страхов получило опасение оказаться не в то время не в том месте и попасть под пули. Что, с учетом новостей о стрельбе в школах и на улицах американских городов, не вызывает особого удивления.

Также многих жителей Америки пугает неопределенное будущее, в частности, недостаток средств в пожилом возрасте, а также терроризм, что абсолютно обосновано в двадцатую годовщину сентябрьских событий 2001 года.

Также в списке присутствуют: коррупция, неизлечимые болезни, преступления на почве ненависти, огромные медицинские счета, гражданские беспорядки.

Специалисты особы отметили, что страхи довольно сильно отличаются в зависимости от пола, возраста и политических предпочтений. Так, женщинам свойственно больше бояться преступности и физического насилия, в то время как мужчин сильнее занимают финансовые вопросы, консерваторы больше боятся коммунизма и ограничений на оружие, а для либералов фашизм страшнее катастроф.

Кстати, почти треть опрошенных американцев (31%) сообщили, что боятся призраков, а практически каждый шестой (17%) опасается быть похищенным инопланетянами.