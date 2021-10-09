Жертвами очередной стрельбы в США стали две женщины

Подозреваемый задержан Фото: REUTERS

В пятницу, 8 октября, вооруженный мужчина устроил стрельбу в одном из учреждений в американском городе Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд), в результате были убиты две женщины, которые там работали, передает со ссылкой на полицию округа Принс-Джорджес телеканал CNN.

Собеседники канала рассказали, что прибывшие по вызову на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело одной погибшей в коридоре учреждения, второй – в офисе. По данным CNN, подозреваемый в стрельбе задержан, его допрашивает полиция. Мотивы преступления выясняются. Фамилия задержанного пока не раскрывается.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Так, сайт kp.ru писал о стрельбе в одной из школ Техаса 6 октября. Тогда пострадали три человека, никто не погиб. Подозреваемого полиция задержала через пару часов после нападения. Сообщалось, что злоумышленник сдался стражам порядка без сопротивления.