В Польше предлагают перекрыть "Северный поток -2" и усилить борьбу с "Газпромом", чтобы Европа получила больше газа

Сегодня в Европе есть нехватка газа Фото: REUTERS

Газовый дефицит продолжает терзать Европу. Самые взвешенные аналитики и эксперты указывают на сочетание тех же причин, обеспечивших нынешний кризис, что и Владимир путин, недавно уделивший этому вопросу достаточно много времени на совещании с правительством по топливно-энергетическим проблемам. Но, кроме них, есть еще и украинская аналитика, которая с недавних пор может с полным правом называться польско-украинской. Кто там кого покусал, вопрос для медицины, но одно можно отметить практически сразу – польские эксперты и украинские аналитики спелись в унисон, исполняя "оперу", все либретто которой можно уместить в одну фразу: "Во всем виноваты "Газпром" и Путин".

Удивительно, но, высказывая свою аргументацию, они совершенно не замечают, что говорят прямо противоположные по смыслу тезисы. Как это, например, получилось у эксперта из Польши Даниэля Чижевского в беседе на Polskie Radio, уже расхватанной на цитаты в европейских СМИ.

- Сегодня в Европе есть нехватка газа. Это можно увидеть, если посмотреть на рынок газа, где зафиксированы исторические рекорды цен. В свою очередь, это вызвано деятельностью «Газпрома», который не качает через другие трубопроводы столько газа, сколько нужно Европе. Идут минимальные объёмы. «Газпром» ожидает, что ЕС столь нуждающийся в газе, ускорит процесс сертификации "Северного потока – 2", так чтобы цены упали, - объяснил свое видение проблемы польский эксперт. - При нынешних ценах зима для европейцев может оказаться тяжёлой в плане оплат за газ. Особенно это касается Западной Европы. Поэтому сейчас Евросоюз в трудном положении. Никто не хочет взвалить на потребителей, на граждан, столь высокие цены.

Вроде бы и не лжет, но и не говорит всей правды. Например, умалчивает, что газ поставляется по законтрактованным объемам, что он не берется со склада или из воздуха. И что у тех стран, которые заключили долгосрочные контракты нет никаких поводов для беспокойства. В отличие о понадеявшихся обобрать "Газпром" и сделавших ставку на закупку сильно дешевого газа на спотовом рынке. Рынок-то такой есть, но вот именно на нем цены на газ усилиями биржевых спекулянтов и взлетели. И "Газпром" к числу таковых спекулянтов не относится. Мелко это для него, не его масштабы. То, что "Газпром" пользуется сложившейся конъюнктурой, было бы глупо отрицать. Но не менее глупо утверждать, что он создал такую ситуацию. Тем более, что если газ продолжит держать такую высокую планку, то убытков у российского концерна будет больше, чем прибылей. Правда, Европе в таком случае придется совсем хреново, но это уже не наши проблемы.

Так что же предлагает поляк, чтобы исправить ситуацию? Заключить контракты? Выйти на биржевую площадку в Санкт-Петербурге? Не угадали. Он говорит, что всему Евросоюзу надо объединиться для противостояния "Газпрому" и, по возможности, остановить запуск "Северного потока – 2" в эксплуатацию.

- Польша — часть Евросоюза и в интересах Еврокомиссии, чтобы с ней идти плечо к плечу в большинстве вопросов. Поэтому польское правительство и польские политики лоббируют в Брюсселе, чтобы как-то воспрепятствовать зависимости от России и «Газпрома», - советует Чижевский и не скрывает, что особые надежды, поскольку на немцев таковой нет, он возлагает на польскую нефтяную и газовую компанию (PGNiG), которая допущена к работе по сертификации газопровода "СП – 2". - Безусловно, польская компания будет аргументировать, что «Северный поток — 2» является газопроводом, несущем угрозу энергетической безопасности Европы, как это делалось раньше, что отвечает экономическим аргументам и польским национальным интересам, а также интересам Центрально-Восточной Европы.

То есть логика польского эксперта такова: у Европы газовый дефицит, поэтому надо перекрыть России и "Газпрому" новые маршруты. Тогда газа в Европе станет больше, и цены на него пойдут вниз. По эффективности и разумности польский рецепт можно сравнить разве что с лечением головной боли гильотинированием. Остается лишь гадать, пан Чижевский сам до такого додумался, или почерпнул из братского украинского коллективного экспертного разума.

Впрочем, поляки уже предприняли ряд шагов, чтобы избавиться от зависимости от российского концерна и "недемократичного вонючего русского газа". Там планируют построить газопровод из Норвегии в Польшу, расширить пустующие сейчас мощности терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце (прекрасное название), чтобы самим стать газовым хабом для Европы. правда, чем заполнять, что трубу, что терминал, полчки откровенно не знают. Норвегия сократила и будет сокращать добычу газа, газовозы-танкеры не спешат в Польшу из США и Катара. Есть, конечно, и другие трудности. Но пусть поляки не опускают руки. А начинают немедленно копать и прокладывать. Когда руки заняты, дурная голова уже не так влияет на организм.

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