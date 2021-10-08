Бунт в Евросоюзе: Польша отказалась признать верховенство законодательства ЕС

Конституционный суд Польши подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тлевший уже давно юридический конфликт Польши с Евросоюзом вчера разразился громким скандалом, уже названным «правовым Polexit». Конституционный суд Польши в четверг подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. В тот же день Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором жестко заявила: «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения».

Даже не столь важно, из-за чего разгорелся юридический сыр-бор - правящая партия провела судебную реформу, обеспечивающую ей преимущество при назначении судей, а евробюрократам это не понравилось, и они потребовали отменить ее. Важно другое: стороны пошли на принцип и уступать друг другу не намерены. И это не просто юридический спор, а уже настоящая трещина в фундаменте «единой семьи европейских народов», способная покорежить всю конструкцию. Это настоящий бунт на корабле, к которому, как бы кто не старался доказать обратное, ни Россия, ни ее президент никакого отношения не имеют.

Заявление Еврокомиссии однозначно фиксирует: «Европейский союз - это сообщество ценностей и законов, которые должны соблюдаться во всех государствах-членах». Казалось бы, все ясно: не согласен, не вступай. Но все страны бывшего соцблока оказались в ЕС не только потому, что были согласны на все, только бы их туда взяли (поляки, кстати, в отличие от прибалтов, сумели выторговать себе существенные экономические преимущества). «Старая Европа» была готова закрыть глаза на многие недостатки и отличия оставшихся без кремлевского присмотра бывших «народных демократий». Поэтому массовый прием восточноевропейских членов с самого начала заложил много скрытых проблем в устойчивость Евросоюза, которые в последнее время начинают вылезать наружу.

Католическая Польша с ее национал-консервативным правительством лишь один пример. Ну кто в здравом уме и твердой памяти может предположить, что сверхлиберальные и отвязные голландцы или датчане, которые легально курят травку в своих «кофе-шопах» и ратуют за «права» педофилов, могут слиться в экстазе «общих ценностей» с набожными поляками, запрещающими аборты? Или как Брюссельским жрецам можно было не догадаться, что в традиционалистской Венгрии требование защищать любые прихоти ЛГБТ-сообщества как «объединяющая ценность» ну никак не прокатит?

Девиз Евросоюза «Согласие в многообразии» очевидно противоречит жесткой норме главенства законодательства ЕС над национальными. Он еще и порождает чудовищное лицемерие: ради согласия Европа не замечает такое, что никак не провести по разряду «многообразие». Например, прибалты для Брюсселя - примерные члены общей семьи. И неважно, что в Латвии и Эстонии откровенный апартеид русскоязычных и постыдный институт «негражданства». Неважно, что в Литве откровенная политическая цензура и полицейские гонения на диссидентов. Ложь и лицемерие, проблемы, «заметаемые под ковер» - плохая основа для настоящего единства.

Поэтому для сплочения по-прежнему остающихся весьма разными народами Европы так активно и настойчиво задействуется «русская угроза». Внешний враг - проверенный веками способ удержать публику в послушании.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поспешил заявить: «Место Польши есть и будет в европейской семье народов». Но Европейская народная партия, крупнейшая наднациональная партия ЕС, считает иначе, заявив, что польское правительство ведет страну к выходу из Евросоюза. Кстати, Еврокомиссия заблокировала очень существенный пакет финансовой помощи Варшаве - до тех пор, пока та не исправит свои национальные юридические «ошибки» в соответствии с общеевропейскими нормами.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока в ситуации - явный тупик. ЕС, как когда-то пытавшаяся спасти СССР коммунистка Нина Андреева, «не может поступаться принципами», а правительство Польши считает, что часть этих принципов его стране не подходит. Кто первый отведет глаза в сторону? Международным бюрократам ломать волю строптивых национальных политиков не впервой, вспомним хотя бы барселонского Пучдемона. Но и польским правым терять лицо перед своими избирателями явно не захочется.

Между прочим, нынешний энергокризис тоже становится потенциальной угрозой фасадному единству Евросоюза. Инициатива испанцев, поддержанная некоторыми членами ЕС, перейти на обязательные совместные закупки газа для формирования энергетического «общака», вряд ли понравятся всем странам Евросоюза. Венгрии, что подтвердил ее лидер Орбан, этот вопрос после соглашения с Газпромом вообще не актуален. А вдруг Брюссель решит, что покупать газ члены союза обязаны только все вместе, поэтому Будапешт должен разорвать контракт с русскими? Не потянется ли к «exit» и Венгрия? Но тут то уж точно все на Путина спишут.