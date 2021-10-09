Партнер Ксении Бородиной по «Ледниковому периоду» сравнил ее с Ольгой Бузовой: «Есть некое отторжение»

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Фото: Максим ЛИ.

Фигуристу Дмитрию Соловьеву везет — два года подряд он катается в шоу «Ледниковый период» вместе с ведущими проекта «Дом-2». В седьмом сезоне это была Ольга Бузова, в восьмом — Ксения Бородина.

И, конечно, давних конкуренток интересно сравнить. Чем отличается их подход и трудоспособность при работе на льду. На съемках после выступления у Дмитрия пытались выпытать это подробности, но Ксения была рядом — и спортсмен вел себя как истинный джентльмен. Однако когда остался наедине с прессой, все же сдался.

— Это два совершенно разных человека, с разными целями в жизни, взглядами, — деликатно объяснил он в интервью wmj. — Мне очень повезло с Олей поработать, потому что она суперработяга, у нее были и азарт, и желание. То же самое есть и в Ксюше, притом что она совсем другой человек. Я к обеим очень хорошо отношусь, но у меня есть некое отторжение, когда начинают говорить, кто за кем пришёл. Это телевизионное шоу, здесь может участвовать кто угодно, и это не новое шоу, Ксюшу приглашали ранее, она в силу графика и боязни (возможно, просто не хотела соревноваться на льду с Бузовой — Авт.), наверное, не могла участвовать до этого. И все-таки собралась и пошла. По поводу того, что не каталась на коньках до этого, — я не то чтобы чувствовал это, я это видел. Тут даже невооруженным глазом видно, что человек учится и у него только-только начинает что-то получаться.

Фото: Instagram.com

Что касается мастерства Ольги, фигурист открыто признавал, что и она не умела кататься совсем.

— Когда я увидел ее на льду (Бузову) у меня даже, кажется, вырвалось: «Не-е-ет!», — говорил Соловьев в прошлом году. — Чтобы вы понимали мою реакцию: там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника!

Фото: Instagram.com

По итогам седьмого сезона Соловьев и Бузова, которым, разумеется, на время шоу приписывали романтические отношения, заняли восьмое место — последнее. При этом забрали приз зрительских симпатий.

Фото: Instagram.com

Кстати, сам Соловьев счастлив в личной жизни — он почти пять лет встречается с одной из самых эффектных русских спортсменок, лидером сборной России по керлингу Анной Сидоровой.

Фото: Instagram.com

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