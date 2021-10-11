Вопрос дня: За что и кому вы бы давали Нобелевку? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наталья ГАВРИЛОВА, мать 10 детей из Москвы:

- А я бы ввела номинацию «Мировая мама года». Нас часто задвигают на второй план, особенно тех, кто науке предпочел работу мамы. Но есть среди мам женщины совершенно уникальные, те, кто растит не только 15 своих, но и столько же приемных детей. Это уникальный материнский труд. Разве он не важен?

Антон НЕМЦОВ, сын Бориса Немцова:

- Наверное, Нобелевскую премию в этом году надо давать либо тому, кто изобрел самую лучшую вакцину от коронавируса, либо тому, кто разработал самый лучший протокол лечения.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- Я бы вручила ее человеку, который изобретет лекарство от любой неизлечимой болезни.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Китайскому руководству. 30 лет подряд оно показывает высшие темпы экономического развития в мире, 800 миллионов людей из полной нищеты вывели в достойную жизнь. Начинали с велосипедов, прорвались в космос, освоили все самые новейшие технологии. Китай повторил пример уникальной ленинско-сталинской модернизации.

Олег КИВОКУРЦЕВ, «отец» человекоподобного робота Промобота:

- Я бы дал Нобелевскую премию мира Тиму Бернерсу-Ли - за изобретение интернета.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:

- Хочу всем напомнить: Нобель учредил свою премию за сверхвыдающиеся достижения в медицине, биологии, химии и физике - и этой традиции в принципе следуют. А современная Нобелевская премия мира - полный субъективизм, а значит, и конъюнктура. Что же касается конкретно Муратова... Хотя он и последовательный либерал и критик власти, но делает это достаточно интеллигентно. Пусть...

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист, читатель сайта KP.RU:

- В такой премии не должно быть ничего субъективного. Литература, живопись, архитектура, борьба за мир - все это основано на вкусах, а не на цифрах и результатах. Надо просто для этих ответвлений придумать, скажем, премию Микеланджело или Петрарки. Букер тот же. «Грэмми». Впрочем, это не умаляет труда господина Муратова ни на йоту. Удачи ему!