Инженер-ядерщик из США продал секретные данные, спрятав их в бутерброде

42-летний мужчина работал в ядерной программе ВМС США, и решил подзаработать на этом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Думаете, в наш век интернета сцены из шпионских фильмов, где агенты под прикрытием оставляют шифровки в хитроумно оборудованных тайниках, остались в прошлом? А вот инженер-ядерщик из Штатов Джонатан Тоббе решил действовать по-старинке.

42-летний мужчина работал в ядерной программе ВМС США, и решил подзаработать на этом. Он вышел на представителя иностранного правительства (американский Минюст не сообщает, что это за страна) — видимо, не хотят лишних вопросов) и предложил сдать все известные ему секреты. В качестве «пробника» прикрепил к письму несколько документов с грифом «Секретно».

Получив аванс в криптовалюте, Тоббе стал думать, как не вызывая подозрений передать заказчику флешку с основным массивом данных. В итоге он спрятал ее в бутерброде с арахисовым маслом, а сам «завтрак чемпиона» оставил в условленном месте.

Только вот вместо зарубежных шпионов инженер все это время общался с агентами ФБР. Те, видимо, решили копнуть поглубже, потому что согласились купить у Тоббе еще одну порцию секретных данных. На этот раз флешка скрывалась в пачке жвачек. В итоге начинающий разведчик сдал все, что знал о ядерных двигателях для подлодок нового типа. За это он поучил примерно 100 тысяч долларов (больше 7 млн рублей) в криптовалюте.

В конце концов в ФБР решили — нечистого на руку инженера надо брать. Тоббе и его супругу задержали, когда они оставляли своим новым боссам новую закладку с секретами американской армии. На днях начнется суд, который решит судьбу незадачливых шпионов.