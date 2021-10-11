Сотрудник Пентагона задержан в США за передачу секретных данных об атомных подлодках

Джонатан Тоэби и его супруга Диана обвиняются в сговоре и незаконной передаче данных иностранному государству. Фото: Daily Mail.

В США арестован инженер Джонатан Тоэби, инженер, который служил на подводной лодке. Тоэби пытался продать иностранному государству секретную военную информацию - данные об ядерных подводных лодках.

Мужчина в апреле 2020 сам направил властям другой страны предложение о сотрудничестве, приложив к нему пакет с секретными документами, пишет Daily Mail. В пользу какого государства предполагал работать Джонатан Тоэби, не сообщается. В письме он предлагал продать информацию об устройстве ядерных реакторов подводных лодок класса «Вирджиния». Пакет обнаружили сотрудники ФБР, и все это время Тоэби общался с сотрудником бюро, который представился ему как иностранный агент.

Тоэби задержали после попытки передать карту памяти с информацией. Карту мужчина спрятал между ломтями хлеба в бутерброде с арахисовым маслом, завернув ее в упаковку от жевательной резинки. За информацию Джонатан Тоэби запросил вознаграждение в криптовалюте в эквиваленте $100 000.

Вместе с 42-летним Тоэби задержана и его 45-летняя жена. Слушания по делу начинаются 12 октября. Супругов обвиняют в сговоре с целью незаконной передачи данных иностранному государству. Их могут приговорить к пожизненному тюремному заключению и крупному штрафу.

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