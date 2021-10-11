Золотов открыл в парке "Патриот" состязания по стрельбе из боевого оружия

Соревнование посвящено памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева. Фото: Росгвардия РФ

В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» директор Росгвардии Виктор Золотов открыл VI Всероссийские соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии России, посвященных памяти Героя России капитана милиции Олега Малочуева.

- В соревнования, которые состоят из двух этапов, принимают участие 24 команды по 5 человек из разных силовых ведомств, в том числе спецназовцы из Республики Беларусь. На первом этапе спецназовцы выполнят индивидуальные и групповые стрелковые упражнения, а на втором — посоревнуются в стрелковой эстафете в составе всей команды, - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В своем выступлении на торжественной церемонии открытия генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что с каждым годом "неуклонно возрастают статус первенства и его популярность среди коллег из взаимодействующих силовых структур". Фото: Росгвардия РФ

В своем выступлении на торжественной церемонии открытия генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что с каждым годом "неуклонно возрастают статус первенства и его популярность среди коллег из взаимодействующих силовых структур". К примеру, к традиционным участникам соревнований из ФСБ, ФСО и Сил специальных операций Министерства обороны России, на нынешнем турнире впервые присоединились представители воздушно-десантных войск. И это весьма символично, так как Олег Малочуев начинал свою карьеру кадровым офицером-десантником, выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ имени генерала армии Маргелова.

- Доброй традицией стало участие в соревнованиях белорусских коллег – команды специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». В этой связи он отметил высокий уровень международного взаимодействия, сложившийся между Росгвардией и Министерством внутренних дел Республики Беларусь, активизации которого способствовало подписание год назад в Минске соглашения о сотрудничестве, - отметил Виктор Золотов.

Фото: Росгвардия РФ

Отметим, что соревнования названы в честь оперуполномоченный СОБР «Рысь» капитана милиции Олега Малочуева не случайно. Он в сложный момент сделал свой выбор: заслонил боевых товарищей от шквального огня бандитов.