Драка молодых дагестанцев: подросток умер от удара ножом в сердце, его мама – в реанимации, оператор ТВ с травмами в больнице

Арслан Османов на допросе. Фото: МВД РФ

Очередная драма с участием дагестанцев разыгралась сегодня в Махачкале. На этот раз финал оказался смертельным, а жертвой «кулачного боя» стал 16-летний Джабраил Хаджиханов, которого в драке пырнул ножом одноклассник Арслан Османов. И случилась трагедия не в московском метро, а в махачкалинской школе №51, прямо среди бела дня. Но корень зла, как говорится, тот же – неконтролируемая агрессия.

ВО ВРЕМЯ ДРАКИ НОЖАМИ МАШУТ

На перемене, около 11 утра двое парней, как рассказывают ребята, которые с ними учатся, вышли выяснить отношения. Говорят, между парнями были натянутые отношения, они часто цепляли друг друга, а их ссоры перерастали в драки. Так случилось и на этот раз. Арслан позвал Джабраила в коридор выяснить отношения, а и когда парни сцепились, в пылу достал из кармана нож и пырнул того прямо в сердце. А потом, как позже сам же рассказал на допросе, пошел потрясенный к директору – сообщить о случившемся, а дальше – говорит - туман. А Джабраил, получивший удар ножом в грудь, по словам очевидцев, попытался добраться до школьного медпункта, но упал. За парнем приехала скорая, отвезла в ближайшую больницу, но врачи спасти подростка не смогли. Он скончался в больнице.

ЕЩЕ ДВЕ ЖЕРТВЫ

В школе началась паника. На место происшествия приехали следователи, слетелись репортеры. Один из них - оператор телеканала «РГВК Дагестан» Гаджи Магомедов, который снимал сюжет об инциденте, тоже оказался в больнице. С гематомами и травмами. Можно сказать, он попал под горячую руку. Дело в том, что заведенным случившемся старшеклассникам не понравилось, что их снимают, и они отмутузили представители СМИ. Правда, сначала попросили их не снимать. А когда оператор просьбу проигнорировал, молодежь не выдержала и кинулась на Гаджи с кулаками. Драку пришлось разнимать полицейским.

И третьей жертвой этой подростковой драки со смертельным исходом стала мама погибшего школьника. Она не смога перенести вести о смерти сына: женщине стало плохо и ее увезли в больницу. В реанимацию.

НЕВИНОВАТЫЙ Я

После случившегося Арслан был доставлен в Кировский отдел полиции, где сразу начал давать показания. Парень признался, что не хотел убивать одноклассника, а собирался только попугать его. Но как-то так получилось, что в руке оказался нож и жертва словно сама на него налетела. Ничего более определенного следствию по «горячим следам» выяснить не удалось. Подросток настаивает на том, что не помнит подробностей и действовал в состоянии аффекта, одержимый адреналином драки.

- Когда драка случилась, я нож достал и в состоянии аффекта ударил его. Я не хотел его убивать, - сказал Арслан следователям.

На вопрос же о том, как в его кармане оказался нож и зачем вообще он принес е го в школу, сыщики получили следующий ответ:

- Просто в какой-то день положил нож в карман, - пояснил школьник. - Я всю неделю в школу не ходил, вот он и остался в кармане.

Словом, нож в школу, если верить словам паря, он принес случайно – просто забыл, что тот лежит в кармане. А во время драки вспомнил. Между тем, его знакомые уверяют, что холодное оружие Арслан носил с собой часто, в том числе и на уроки. Кстати, пронести в школу любой тесак можно спокойно. По словам школьников, у входа давно установили металлоискатель, но он «не подает признаков жизни».

Дети шепчутся, что Арслан, якобы даже не однократно угрожал ножом ребятам, за что те жаловались директору школы. Но тот никаких мер не принял.

Из-за этого, подростки, как рассказал один из них, были вынуждены сами осадить опасного задиру, выбрав, правда, для этого, не самый гуманный способ. Некоторое время назад они избили Арслана толпой за школой. А тот в ответ – как говорят дети, писал некоторым из них сообщения с угрозами.

ПОДРОСТКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Так ли было на самом деле или нет – уже не так и важно. Для уголовного кодекса, эмоции и сантименты значения не имеют. Против 16-летнего Арслана Османова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вмешиваться в его отношения с одноклассниками и школе, и семье следовало раньше, тогда бы, возможно, трагедии не случилось бы. Но, как сказала РИА Новости уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова, в семье Арслана – ребенка сложного и требующего много педагогического внимания, скажем так, с пониманием относились к его агрессии, считая ее, как принято в дагестанском обществе, проявлением мужества. Ребенок переходил из школы в школу, хулиганил, очень плохо учился и какое-то время был на домашнем обучении.

Но мама парня, по словам детского омбудсмена, когда той пытались указать на поведение сына, чаще всего отвечала одно: Он же мальчик!

Как само собой разумеющееся Арслан объяснил и то, что у него вообще есть нож, которым легко можно убить человека. Как подросток сказал следователям, он купил его «потому что у всех есть».

БУКВА ЗАКОНА

Против Арслана возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 ). Но не только он может попасть за решетку. Также по делам, возбужденным СУ СК РФ по Республике Дагестан проходят директор школы Владимир Ильясов и его заместитель по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева – им вменяется халатность (ст. 293 УК РФ). И за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, может быть привлечены к уголовной ответственности руководство ЧОПа, охраняющего 51-ую махачкалинскую школу. Против начальства охранного предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК.