СК возбудил уголовное дело после убийства ученика одноклассником в дагестанской школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства ученика одноклассником в школе в Дагестане Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после того, как в школе в Махачкале 16-летний учащийся смертельно ранил ножом одноклассника.

- По версии следствия, 11 октября в помещении школы №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что действиям руководства школы будет дана правовая оценка. На место выехало руководство следственного управления и следственная группа из числа сотрудников СУ СК по Дагестану.

Позже учащийся рассказал, что давно конфликтовал с одноклассником. После того, как последний стал заниматься борьбой, он стал брать с собой в школу нож. В МВД Дагестана рассказали, что нападавший не пытался скрыться. Его быстро задержал директор.

Мать погибшего находится в реанимации, ей стало плохо после того, как она узнала о смерти сына.