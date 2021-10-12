Анекдоты: Наступила осень. Балкон начал подрабатывать холодильником

А знаете ли вы, что в Ухрюпинске в конкурсе детских рисунков на асфальте побеждает тот ребенок, который находит асфальт.
* * *
Никак не пойму, где подвох: 40-литровая бочка с водой - неподъемная тяжесть.
А девушка 50 кг - так, пушинка...
* * *
И не надо будить меня в 15 утра!
Если у вас бессонница, то у меня ее нет.
* * *
Бабушка Оксаны так много знала о внучке, что предпочитала не встречать ее с работы на лавочке у подъезда.
* * *
Парковка у женской консультации: во всех машинах сидят мужики и задумчиво курят.
* * *
- Кстати, дорогой, селедка под шубой на Новый год - это не блюдо, а намек.
- В смысле?!
- Даже селедка каждый Новый год имеет новую шубу!
* * *
«Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021 года».
Минэкономразвития РФ успокоило: подорожают только два вида товаров, - «непродовольственные товары» и «продовольственные товары».
* * *
- У меня сегодня занятия на тренажоре.
- Может, ты имел в виду на тренажере?
- Нет. Три подхода к холодильнику, подъем пива. Повторять до насыщения.
* * *
- Дорогой, вечером твоя теща звонила, опять у нее куча претензий. Когда ты ее уже воспитаешь?
- Это же твоя мама.
- Нет, моя мама хорошая, я ее знаю. А это твоя теща!
* * *
В автобусе жена выговаривает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
- Простите, вы его ругаете или рекламируете?
* * *
- Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.
- Не говори глупостей, Пивослав.
* * *
Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканворде.
* * *
Почему на День строителя никто не одевается в робу, не разбивает об голову кирпичи и не купается в цементе?
* * *
- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- Круто! Скажи что-нибудь
по-домохозяйски.
- Рот закрой и ешь, че дают!