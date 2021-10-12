Анекдоты: Наступила осень. Балкон начал подрабатывать холодильником

А знаете ли вы, что в Ухрюпинске в конкурсе детских рисунков на асфальте побеждает тот ребенок, который находит асфальт.

* * *

Никак не пойму, где подвох: 40-литровая бочка с водой - неподъемная тяжесть.

А девушка 50 кг - так, пушинка...

* * *

И не надо будить меня в 15 утра!

Если у вас бессонница, то у меня ее нет.

* * *

Бабушка Оксаны так много знала о внучке, что предпочитала не встречать ее с работы на лавочке у подъезда.

* * *

Парковка у женской консультации: во всех машинах сидят мужики и задумчиво курят.

* * *

- Кстати, дорогой, селедка под шубой на Новый год - это не блюдо, а намек.

- В смысле?!

- Даже селедка каждый Новый год имеет новую шубу!

* * *

«Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021 года».

Минэкономразвития РФ успокоило: подорожают только два вида товаров, - «непродовольственные товары» и «продовольственные товары».

* * *

- У меня сегодня занятия на тренажоре.

- Может, ты имел в виду на тренажере?

- Нет. Три подхода к холодильнику, подъем пива. Повторять до насыщения.

* * *

- Дорогой, вечером твоя теща звонила, опять у нее куча претензий. Когда ты ее уже воспитаешь?

- Это же твоя мама.

- Нет, моя мама хорошая, я ее знаю. А это твоя теща!

* * *

В автобусе жена выговаривает мужу:

- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

Рядом стоящая женщина интересуется:

- Простите, вы его ругаете или рекламируете?

* * *

- Папа, мне кажется, что ты любишь пиво больше, чем нас.

- Не говори глупостей, Пивослав.

* * *

Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканворде.

* * *

Почему на День строителя никто не одевается в робу, не разбивает об голову кирпичи и не купается в цементе?

* * *

- А ты правда домохозяйка?

- Да.

- Круто! Скажи что-нибудь

по-домохозяйски.

- Рот закрой и ешь, че дают!