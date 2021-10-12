Не то сын, не то дочь: детские магазины в Калифорнии обяжут обзавестись секциями гендерно-нейтральных товаров

Закон вступит в силу с 2024 года Фото: REUTERS

ЛГБТ-сообщество в Калифорнии празднует крупную победу: губернатор штата Гевин Ньюсом подписал закон, согласно которому крупные розничные магазины, насчитывающие 500 и более продавцов, обязаны продавать товары для детей (за исключением одежды) в гендерно-нейтральных отделах.

За нарушение нового закона предусмотрен достаточно символический штраф в размере $250 за первое нарушение и $500 за каждое последующее.

Для мелких розничных торговцев закон пока не писан, но ЛГБТ-активисты уверены, что доберутся и до них, сообщает Los Angeles Times.

– Я надеюсь, что этот закон побудит большее количество предприятий в Калифорнии и США избежать закрепления вредных и устаревших стереотипов, - заявил депутат местного парламента от Демократической партии Эван Лоу.

По его мнению, производителям товаров давно пора прекратить клеймить свои товары в соответствии с прежними представлениями, и «позволить детям быть просто детьми».

Представители ЛГБТ-сообщества давно ратуют за прекращение использования голубых и розовых оттенков в детских игрушках и предметах гигиены, поскольку родители таким образом навязывают детям с самого раннего возраста гендерные стереотипы, а продавцы охотно пользуются этой стратегией для продвижения товаров.

Несмотря на активное сопротивление республиканцев, Калифорния стала первым штатом, принявшим подобный закон, но инициаторы идеи уверены, что не за горами то время, когда отсутствие гендерных стереотипов станет нормой по всей стране.

Закон вступит в силу с 2024 года.

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