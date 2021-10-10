Джо Байден перепутал пол мэра Чикаго

Отрывок из трансляции тут же разместили в соцсетях Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, чьи ляпы во время выступлений уже стали притчей во языцех, попал в очередную комичную ситуацию: глава Белого дома назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером».

Отрывок из трансляции тут же разместили в соцсетях с соответствующей подписью, и за непродолжительное время он набрал огромное количество просмотров.

Примечательно, что ошибка с полом мэра была далеко не единственной во время этого выступления Джо Байдена, так, президент вначале заблудился в названиях американских штатов: «И Огайо-Пенсильвания, Огайо-Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», а чуть позже перепутал телевизор с телефоном.

– Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи, – с видимым усилием припоминал Байден.

Ляпы пожилого американского лидера по популярности сравнимы разве что с высказываниями пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Например, в августе Байден не смог припомнить имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и обратился к ней со словами:

– Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали.

Чем вызвал неподдельное возмущение жителей штата. При этом известно, что ранее Байден плотно сотрудничал с Уитмер, а сама она была близка к тому, чтобы стать советником президента.