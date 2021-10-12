Через две недели станет ясно, можно ли прививать детей от COVID-19

Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты дадут ответ о разрешении вакцинации детей от COVID в течение двух недель. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 12 октября 2021, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- Ждем заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения, - заметил Мурашко.

По словам главы Минздрава, юный возраст перестал быть страховкой от ковида. Коронавирусом стали чаще заболевать дети от 6 до 18 лет. А тяжелая форма ковида стала наблюдаться и у людей старше 20 лет. При этом все больше становится пациентов, у которых коронавирус развивается молниеносно, в течение двух-трех дней. Это особенности нынешней волны заболеваемости.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость ковидом растет в 77 из 85 регионов страны. При этом в 62 регионах одновременно превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ.

- В общую сумму ОРВИ попадают и ОРВИ, вызванные ковидом. Превышение мы сегодня видим в 62 субъектах. В основном за счет старшей группы возрастов, - отметила Попова.

Попова также объяснила, при каких условиях нужно отправлять на «дистанционку» школьников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Если в классе больше 20% отсутствуют по причине болезни, то, конечно, это очаг, и эти дети должны находиться дома . Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры. Это должно быть организовано, - сказала Попова.

По ее словам, из-за эпидемиологической ситуации по ковиду, ОРВИ и гриппу полностью закрыты 605 школ в 25 регионах и 117 дошкольных учреждений в 22 регионах.

Попова также добавила, что сегодня под наблюдением находится более 2,5 миллиона человек, признанных контактными по коронавирусу.

- Они не должны контактировать со здоровыми людьми, распространяя инфекцию, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Чтобы подстегнуть губернаторов активнее бороться с ковидом, в правительстве разработали дополнительные меры. Так, премьер Михаил Мишустин сообщил, что подписал правила предоставления грантов на развитие здравоохранения для регионов, успешно борющихся с коронавирусом. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Конкурс планируют провести в ноябре. Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

По словам Мишустина, почти треть всего населения России - 43 миллиона человек - вакцинировалась от ковида. Мишустин призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что в оборот поступило свыше 90 млн. полных комплектов вакцин от коронавируса. По данным Минздрава, объем запасов вакцин от ковида в России сейчас превышает двухмесячную потребность. Дефицита вакцин нет ни в одном регионе страны.