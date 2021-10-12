Путин назначил нового главу Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области стал экс-замглавы ФАС Михаил Евраев. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Кремле прошла кадровая перестановка. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов «по собственному желанию» ушел с регионального поста и стал помощником президента, курирующим силовой блок. Указ Путина уже опубликован.

Миронов с 1990 по 2013 год служил в КГБ и органах государственной охраны. С 2013 по 2016 год занимал высокие посты в МВД. С учетом «силового» прошлого чиновника, новое назначение выглядит логично.

Предыдущего помощника по силовому блоку — Анатолия Серышева — Путин сделал своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Место полпреда в СФО пустует уже полгода, с момента, как Сергея Меняйло назначили врио главы Северной Осетии (19 сентября республиканский парламент официально утвердил его в качестве главы региона).

Врио губернатора Ярославской области стал экс-замглавы ФАС Михаил Евраев.

- Для вас предложение, которое сделано сейчас, является достаточно неожиданным, насколько я понимаю. Как вы к этому относитесь? - спросил Путин у Евраева по видеосвязи.

- Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен, - ответил врио губернатора.

- Я хочу пожелать вам успехов, со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы вас поддержать, - напутствовал президент. Такая поддержка Путина есть не у всех региональных глав.

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