Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Президент предложил узаконить индексацию материнского капитала «не по прогнозной, а по фактической инфляции». Фото: Анастасия ОСИПОВА

Во вторник Владимир Путин лично встретился в депутатами нового, восьмого созыва Госдумы. Все 450 парламентариев пришли в Кремль ради общения с президентом.

- Отрадно, что состав парламента значительно обновился - 218 депутатов будут впервые работать в Думе, - заявил президент.

Потом, правда, глава страны добавил, что и «преемственность должна быть». И хорошо, что остались в Думе депутаты со стажем, ведь «традиции хранятся не в кабинетах, а людьми».

Путин рассказал избранникам о «нашем главном враге». Это низкие доходы населения. Парламенту придется бороться с бедностью. А еще от новой Думы президент ждет помощи в росте экономики, поддержке малого бизнеса, укреплении здравоохранения, защите экологии… Без дела депутатам сидеть не придется.

- Инфляция (в 2021 году - Ред.) превысит прогноз в 5,8%, - с сожалением признал глава страны, добавив, что рост цен в первую очередь бьет по малообеспеченным людям.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент предложил узаконить индексацию материнского капитала «не по прогнозной, а по фактической инфляции», как уже делают с другими соцвыплатами. Избранники зааплодировали в ответ, явно показывая, что не смогут отказать главе страны.

Новому созыву Думы предстоит принять федеральный бюджет на следующие три года. Путин рассказал, на что в первую очередь пойдут деньги: на социальную политику, экономическое развитие и здравоохранение. 41,5 трлн. рублей планируется потратить на них за три года.

В конце президент напомнил, что «необходимо наращивать темы вакцинации».

- Прошу вести просветительскую работу, выступать в СМИ. Это важно. Настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять, - заметил Путин.

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