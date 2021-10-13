Анекдоты: Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела

- Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе поужинать у меня в семь вечера?
- Я согласна! Буду у тебя ровно в семь.
- Будь в пять - ужин сам себя не сделает!
* * *
Пакет с пакетами? Ерунда! Вот гараж за пять километров от дома для хранения трехлитровых банок - вот это тема.
* * *
- Забудьте все, чему вас учили в институте! Здесь вам это не пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.
* * *
Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это воскресным утром в постель, завернуться в тепленькое одеяло и забыть пульт от телевизора…
* * *
Хорошо подобранная пара - та, в которой оба супруга одновременно ощущают потребность в скандале.
* * *
Марк Цукерберг извинился перед миллионами котиков, не попавших в Фейсбук во время сбоя.
* * *
Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз.
* * *
В Одессе:
- Сема, а шо бы сделал, если бы у тебя был миллион долларов?
- Ой, я бы сделал вид, шо у меня его нет…
* * *
А во дворе в песочнице играли дети.
Каждый в своем смартфоне.
* * *
- Алло! Полиция, меня ограбили!
- Как он выглядел?
- Как обычный банк.
* * *
Мама купила дочке косметичку «Маленькая фея».
Муж заржал и спрашивает:
- А себе какую присмотрела? «Опытная ведьма»?..
* * *
Одному человеку гадалка предсказала, что он погибнет в результате какого-нибудь спора. С этого времени он стал со всеми предупредительным, вежливым, уступчивым.
Но однажды он тяжело заболел, и у его постели собрался врачебный консилиум…
* * *
Свадьба. Гости знакомятся:
- Парень, вы со стороны невесты или жениха?
- Я друг невесты на стороне!
* * *
Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был врачом, а прославился как писатель. Вот что получается, когда у врача разборчивый почерк.