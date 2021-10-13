Анекдоты: Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела

- Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе поужинать у меня в семь вечера?

- Я согласна! Буду у тебя ровно в семь.

- Будь в пять - ужин сам себя не сделает!

* * *

Пакет с пакетами? Ерунда! Вот гараж за пять километров от дома для хранения трехлитровых банок - вот это тема.

* * *

- Забудьте все, чему вас учили в институте! Здесь вам это не пригодится.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.

* * *

Самый страшный кошмар: сделать бутерброды, налить чай, принести все это воскресным утром в постель, завернуться в тепленькое одеяло и забыть пульт от телевизора…

* * *

Хорошо подобранная пара - та, в которой оба супруга одновременно ощущают потребность в скандале.

* * *

Марк Цукерберг извинился перед миллионами котиков, не попавших в Фейсбук во время сбоя.

* * *

Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз.

* * *

В Одессе:

- Сема, а шо бы сделал, если бы у тебя был миллион долларов?

- Ой, я бы сделал вид, шо у меня его нет…

* * *

А во дворе в песочнице играли дети.

Каждый в своем смартфоне.

* * *

- Алло! Полиция, меня ограбили!

- Как он выглядел?

- Как обычный банк.

* * *

Мама купила дочке косметичку «Маленькая фея».

Муж заржал и спрашивает:

- А себе какую присмотрела? «Опытная ведьма»?..

* * *

Одному человеку гадалка предсказала, что он погибнет в результате какого-нибудь спора. С этого времени он стал со всеми предупредительным, вежливым, уступчивым.

Но однажды он тяжело заболел, и у его постели собрался врачебный консилиум…

* * *

Свадьба. Гости знакомятся:

- Парень, вы со стороны невесты или жениха?

- Я друг невесты на стороне!

* * *

Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии был врачом, а прославился как писатель. Вот что получается, когда у врача разборчивый почерк.