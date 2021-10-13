Патрушев: в 2022 году Белый дом собирается выделить $3 млрд на импорт своей демократии

Секретарь Совбеза и Директор СВР обсудили с коллегами из стран СНГ враждебные поползновения Запада на постсоветском пространстве. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ призвали "тщательнее отслеживать недружественные шаги стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества" на 17-ом межведомственном совещании, которое прошло в Москве.

- Принимая во внимание тот факт, что Соединенные Штаты Америки и другие западные страны продолжают попытки экспансии своих тоталитарно-либеральных ценностей, сегодняшнее мероприятие предлагается посвятить вопросам противодействия современным формам деструктивного вмешательства Запада в политику наших стран", - так обозначил тему для разговора с коллегами директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, открывая совещание.

В своем докладе секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США не только вмешиваются в дела России, на что многие обратили внимание во время последних выборов в Госдуму, но и не ослабляет курс на "стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией", а также пытается ослабить дружественные "связи Москвы со странами Центральной Азии", куда из-за действий США могут проникнуть боевики из Афганистана.

Нарышкин в свою очередь отметил, что в 2022 году Белый дом собирается выделить $3 млрд. на экспорт своей "демократии", и в такой обстановке страны СНГ "должны активизировать обмен разведданными о планах Запада". Свою "демократию" на Западе подкрепили кулаками тройственного союза союза AUKUS (между США, Англией и Австралией). И этот факт уже ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии.

Кроме того, по словам спикера, страны НАТО интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий "разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций".

- Востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа, других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории стран СНГ, - подчеркнул Патрушев.

Формы подрывной деятельности обещают быть самыми различными. На совещании призвали готовиться даже к виртуальному противостоянию.

- Террористами создаются собственные киберподразделения. При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений, - обратил внимание на новую беду секретарь Совбеза.

Напомним, ранее хакерская группировка DarkSide совершила кибератаку на оператора нефтепровода США Colonial Pipeline, который вызвал в Америке топливный кризис.