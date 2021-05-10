СNN: Кибератака на оператора трубопровода в США может быть связана с русскими хакерами

Атака на нефтепровод Colonial Pipeline началась в четверг, 6 мая Фото: REUTERS

Хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. Об этом заявили в телекомпании СNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США.

До этого было известно, что этому может быть причастна группа DarkSide. Однако, как пояснили СNN информаторы, входящие в состав группы хакеры не осуществляют атаки в русскоговорящих странах.

В США же это событие уже назвали одной из самых разрушительных кибератак на страну в истории. Атака на нефтепровод Colonial Pipeline началась в четверг, 6 мая. В результате действий хакеров были не только похищено около 100 Гб корпоративных данных, но и полностью остановлена работа трубы, которая снабжает половину Восточного побережья Америки бензином, мазутом и дизельным топливом.