Как борьба за климат может спасти россиян от переплаты за коммуналку

Домов, где сделан именно энергоэффективный капремонт, в России сейчас 349. Фото: Фонд ЖКХ

В России есть дома, где плата за ЖКХ уменьшилась почти на 30%, а в некоторых случаях - и почти на 50%. Произошло это после энергоэффективного капремонта, за счет снижения самой большой статьи коммунальных расходов — на теплоснабжение. Такие цифры привел первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин, выступая в рамках Российской энергетической недели -2021 на сессии, посвященной энергетическому переходу в ЖКХ.

Домов, где сделан именно энергоэффективный капремонт, в России сейчас 349 (не путать с обычным капремонтом, который проводится в десятках тысяч многоэтажек). Общий размер экономии коммунальных ресурсов для этих чуть более 300 многоквартирных домов — по расчетам, порядка 220 млн рублей в год.

Этот пример с капремонтом первый замминистра привел для наглядности: энергопереход и борьба за декарбонизацию, то есть снижение выбросов углекислого газа — не просто высокая международная политика.

- В первую очередь это, конечно, вопрос экологии. Но это и возможность для повышения качества и повышения надежности оказываемых услуг. ЖКХ здесь не исключение. Доля предприятий ресурсоснабжения (это те, которые поставляют нам тепло, электричество и прочее — Ред.) в формировании углеродного следа составляет около 25%. А вклад зданий и многоквартирных домов — порядка еще 6,5%, - заявил Александр Ломакин.

Какая связь между качеством коммунальных услуг и выбросами в атмосферу углекислого газа? Не поверите, самая простая. Ветхие трубы и старые котельные означают очень низкий КПД использования высокоуглеродных ресурсов: грубо говоря, большой процент сжигаемого угля и прочего просто вылетает в трубу (отсюда такой высокий вклад ресурсников в углеродный след).

Но если раньше это было скорее проблемой местных органов власти, которым приходилось разбираться с гражданами, недовольными и ростом платы, и постоянными прорывами теплосетей, то теперь ситуация изменилась.

- Если сфера ЖКХ во всем ее многообразии не будет трансформирована за ближайшее десятилетие, она станет очень серьезным сдерживающим фактором в снижении углеродоемкости российской экономики, - констатировал на сессии замминистра энергетики Петр Бобылев. - Мы уже сейчас серьезно проигрываем мировому сообществу. Мы становимся более энергоэффективными и менее углеродоемкими, но темпы снижения у нас - примерно 1,6% за пять лет. Среднемировой уровень — 5%.

Речь идет, в частности, вот о чем. С 2023 года ЕС собирается вводить так называемый углеродный налог на импортную продукцию. Ржавые трубы ЖКХ могут в связи с этим оказаться приличной гирькой для нашей сильно ориентированной на экспорт ресурсов экономики.

-Все то, что было построено, сделано еще в рамках советского ЖКХ, должно быть выведено хотя бы на среднемировой уровень КПД производства и потребления. Всеми средствами — как и из бюджета, так и частных инвестиций, - утверждает Петр Бобылев.

На обновление коммунальной инфраструктуры, в частности, предполагается выделить 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.