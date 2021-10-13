Теракт в Норвегии: несколько человек убито и ранено выстрелами из лука

Полиция считает стрелка одиночкой, он был задержан через полчаса после вызова. Фото: REUTERS

Норвежская полиция сообщила, что она задержала подозреваемого в убийстве и ранении выстрелами из лука несколько человек в городе Конгсберг, что находится в 50 километрах к юго-западу от столицы королевства. Мотивы преступления, которое произошло около 21 часа по московскому времени (19 часов по местному) пока не установлены.

Количество пострадавших не сообщается, однако полиция оценивает произошедшее как серьезный инцидент. Полиция задержала человека, который ранил и убил несколько человек в центре города, через 24 минуты после первого вызова. По словам полицейских, недостатка в свидетелях тоже нет.

Несмотря на то, что полиция считает стрелка одиночкой, над городом продолжают барражировать полицейские вертолеты, и подразделение саперов приведено в полную готовность.

Норвежские полицейские на месте ЧП. Фото: REUTERS

— Это трагедия, и мне нечего добавить, — сообщила норвежским журналистам мэр города Конгсберг Кари Анне Санд.

Руководитель полиции провинции Бюскерюд Эйвинд Ос сказал, что произошедшее можно квалифицировать как теракт.