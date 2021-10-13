В Норвегии преступник застрелил несколько прохожих из лука

Преступник был оперативно задержан Фото: REUTERS

Неизвестный преступник с луком и стрелами расстрелял несколько человек в норвежском городе Кунгсберг. По словам представителей полиции, есть несколько раненых и погибших. Их точное количество пока не называется.

"Есть несколько раненых, а также несколько погибших в результате этих событий", - сообщил Норвежскому телеграфному бюро (NTB) глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас.

Предполагается, что мужчина действовал в одиночку. Он был оперативно задержан правоохранителями, поиски возможных соучастников преступления пока не ведутся, пишет Reuters.

На данный момент преступник взят под стражу. Его мотивы неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в испанском городе Лехона мужчина открыл огонь возле Университета Страны Басков. Он начал стрелять в фасад здания, никто не пострадал.