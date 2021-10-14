Вернется ли Россия к управлению жильем «как в СССР»: частные «управляйки» может заменить государственный оператор

В России могут появиться региональные операторы по управлению жильем. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

В России могут появиться региональные операторы по управлению жильем. Такая опция заложена в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, который сейчас опубликован для общественного обсуждения. Идея вызвала почти скандал. В Торгово-промышленной палате, в частности, считают, что жильцы в результате лишатся права выбирать управляющую компанию, которая обслуживает их дом. И вообще речь идет о сворачивании рыночных реформ в жилищной сфере и возврате назад к советской, полностью государственной, системе управления жилым фондом.

Часть граждан такой поворот дел скорее обрадует. Требования вернуться «назад в СССР», когда государство следило за состоянием многоэтажек, можно услышать достаточно часто. Но в СССР и все жилье считалось государственной собственностью — и деньги на ремонт многоэтажек выделяло, соответственно, государство. Сейчас же ситуация другая: большая часть квартир приватизирована, и, по нынешнему Жилищному кодексу, поддержание многоэтажки в нормальном состоянии — финансовая ответственность самих собственников жилья. Для этого с нас собирают плату за содержание и ремонт жилья (это отдельная графа в платежке) и взнос за капремонт. Поэтому эксперты опасаются: в нынешних условиях передача управления в «государственные руки» будет означать только то, что жильцов просто лишат права голоса, а все решать и «пилить бюджеты» будет безальтернативно некая большая управляющая компания, у которой «все схвачено» в местных органах власти.

-Строки про регионального жилищного оператора раньше в проекте Стратегии, который уже давно готовится и обсуждался на разных площадках, не было. Поэтому, видимо, и возникли вопросы — а что вообще имеется в виду. Конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы люди, которые хотят взять на себя ответственность за управление своим домом, лишились бы этой возможности. И я сама буду против. Но чтобы такое осуществить, надо переписывать весь Жилищный кодекс, - комментирует ситуацию замглавы Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы нового созыва Светлана Разворотнева. - Скорее речь идет вот о чем. И сейчас, по действующему законодательству, если собственники жилья не принимают на собрании решения по выбору УК, по утверждению жилищного тарифа — а они, увы, сплошь и рядом не принимают — за них это делает орган местного самоуправления. Хорошо известно, что у нас многие собственники по тем или иным причинам на собрания не ходят и заморачиваться делами своего дома не могут или не хотят. Поэтому и постоянно идут дискуссии, а что у нас такое управление жильем — это свободный рынок или муниципальная услуга.

Есть целый ряд регионов — включая Москву и Санкт-Петербург — где, по сути, уже сделали выбор в пользу муниципальной услуги для большинства домов. В Москве больше 70% жилья управляется муниципальным «Жилишником», и — это очень важно — деятельность эта софинансируется из регионального бюджета.

При этом у нас огромные проблемы в регионах, где большое количество старых домов. Они часто оказываются просто брошены. Никто не хочет брать на себя управление ими. И местные власти начинают нагибать управляющие компании, чтобы они «в нагрузку» взяли эти старые дома и обслуживали их за счет тех взносов, которые собираются в новых домах. Это абсолютно неправильная практика. Вот для таких домов точно должны быть какие-то отдельные решения — возможно, ими должен заниматься именно государственный регоператор.

Сейчас в сфере капремонта существует такая схема: дома, которые сами хотят им заниматься, выбирают вариант со спецсчетом на дом, а если не хотят — их отдают региональному оператору с «общим котлом». В любом случае речь должна идти о том, чтобы была альтернатива — тогда это будет разумно и правильно.