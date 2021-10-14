Муж Ксении Собчак выступил с громким заявлением после смертельной аварии в Сочи

Богомолов прервал молчание Фото: Иван МАКЕЕВ

После страшной трагедии в Сочи Ксения Собчак ушла в тень и снизила активность в соцсетях до минимума, чтобы не давать публике повод для пересудов. Последняя публикация в ее Инстаграме датируется 10 октября, когда на следующий день после смертельного ДТП телеведущая рассказала об обстоятельствах того рокового вечера. Телеграм-канал Собчак "Кровавая барыня", название которого теперь приобрело новый смысл, тоже молчит; новые выпуски "Осторожно, Собчак!" на YouTube приостановлены.

Муж звезды, хайповый театральный режиссер Константин Богомолов, от которого ждали хоть каких-то слов в поддержку супруги, также пребывал в режиме тишины. Лишь накануне, когда с момента трагедии прошло уже пять пять дней, Богомолов прервал молчание. В своем Инстаграме он выступил с обличительным обвинением в адрес тех, кто все это время перемывал кости его жене. Комментарии к публикации Богомолов предусмотрительно отключил.

- Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся, - написал режиссер, пожалев супругу. - Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию.

Едких высказываний в адрес Ксении Собчак действительно прозвучало немало, и похоже, что публика намерена с лихвой воздать телеведущей за звездные замашки, излишнюю самоуверенность и отсутствие сострадания к простым людям. Между тем, сама звезда уверяет, что уехала с места ДТП, лишь когда убедилась, что к пострадавшим едет "скорая". Накануне Собчак опубликовала скриншоты переписки в рабочем чате, где ее директор просит срочно вызвать медиков к месту аварии.

- Вызов "скорой" я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове. "Ты вызвал "скорую"? - "Да, я вызвал". И только после того, как ему отбились, что "к вам едут", и он передал это мне, мы уехали. При этом "скорая" даже лично Кириллу (директор. - Ред.) дозванивалась, потому что врачам дали его телефон, - объяснила телеведущая.

Между тем, для самой Собчак эта история еще не закончена. Звезду вызвали в Сочи, где ей предстоит очная ставка с водителем "Майбаха" Олегом Цоем. По словам адвоката Андрея Алешкина, это значит, что в словах обвиняемого и знаменитой пассажирки обнаружились разногласия. Не исключено, что в скором времени Ксения Собчак сменит статус свидетеля на потерпевшую или даже соучастницу.

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