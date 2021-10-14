В показаниях Ксении Собчак и водителя "Майбаха" обнаружились разногласия: чем это грозит

Самое любопытное - в каком качестве в очной ставке будет участвовать Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

События вокруг смертельной аварии в Сочи с участием Ксении Собчак развиваются самым непредсказуемым образом. У юристов правовой статус телеведущей с самого начала не вызывал сомнений: большинство экспертов сошлись во мнении, что звезда, находившаяся на пассажирском сиденье, в уголовном деле о ДТП может быть только свидетелем, а вся вина лежит исключительно на водителе, совершившем опасный маневр.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, показания журналистки мог записать и обычный участковый. Однако, как известно, Ксению Анатольевну вызвали на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, где она провела три часа. Кроме того, Собчак вручили повестку к сочинским следователям, и как сообщают СМИ, теперь ей также предстоит очная ставка с водителем "Майбаха" Олегом Цоем.

Для экспертов такой поворот оказался неожиданным, ведь очную ставку устраивают не на пустом месте - эта процедура проводится лишь при наличии несостыковок в показаниях участников.

- Это способ устранить противоречия по фактическим обстоятельствам, указанным в деле, - объяснил kp.ru Андрей Алешкин. - С помощью очной ставки проясняются важные моменты, а не мелочи вроде расхождений во времени. Точное время участники событий могли и забыть, это допускается. А вот основные моменты - кто где находился, чем занимался в момент аварии и так далее, должны четко помнить и описывать без разногласий.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, самое любопытное - в каком качестве в очной ставке будет участвовать Ксения Собчак.

- Возможно, после получения заключения о травмах она уже стала потерпевшей по делу. В то, что она может стать обвиняемой, я не верю, - отметил Алешкин. - Но из того, что я вижу, напрашивается вывод, что кому-то очень хочется выставить Собчак соучастницей. И это опасный прецедент, ведь впоследствии любой пассажир такси может быть признан соучастником аварии, даже если он в этом фактически не участвовал. Важно понимать: по закону, даже если Собчак давала распоряжение ехать с нарушением ПДД, водитель всегда мог уклониться от исполнения этих требований. Поэтому для меня загадка, в чем заключается ложь телеведущей или водителя, раз уж потребовалась очная ставка. Но это крайне интересный поворот. Возможно, водитель подписал сделку со следствием и дает какие-то изобличающие показания. Какие именно, мне пока непонятно.

Тем временем, водитель иномарки, которую протаранил "Майбах" с Ксенией Собчак, пришел в себя. 27-летнему Роберту Гедяну, госпитализированному с многочисленными травмами, провели сложную операцию. По словам врачей, ходить молодой человек будет, но, скорее всего, прихрамывая.

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