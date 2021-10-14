Москва молчит. А Ташкент подтвердил: Мигрантская амнистия обещана

Россия объявила амнистию для 158 тысяч мигрантов из Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в страну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советник премьера Узбекистана Мехриддин Хайриддинов встретился с делегацией из Москвы во главе с заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым. Встреча, видимо, прошла успешно. После нее Хайриддинов рассказал местной прессе, что МВД РФ допускает амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана, высланных когда-то из России. Для них до сих пор действовал запрет на въезд в нашу страну.

Узбекский чиновник пообещал отправлять в Россию только здоровых и вакцинированных гастарбайтеров.

А главное — разъяснил, что разрешения на трудоустройство не получат выдворенные из России по решению суда за уголовные преступления.

То есть, со слов советника премьера Узбекистана получается, что теоретически амнистия должна коснуться лишь тех, кто нарушил миграционные законы — сроки пребывания и правила оформления на работу в России. И ни в коем случае не уголовники.

Таким же образом собираются пересмотреть дела и 150 тысяч граждан Таджикистана, ранее высланных из России.

Однако, со стороны официальных органов России никаких подтверждений или комментариев (кроме главы Федерации мигрантов Коженова) до сих пор нет.

В МВД подтверждают лишь поездку Горового в Ташкент. Но по амнистии 300 тысячам мигрантов просят лучше обратиться в правительство.

В кабмине же подтвердили (на этот счет есть даже постановление 16/94) лишь сообщение Узбекистана о том, что с 18 октября совместно с МВД России опробуют механизм по отсеву трудовых мигрантов. Пока договорились о 10 тысяч иностранцах, которым разрешение на работу в России оформят прямо на территории Узбекистана. И там же привьют от ковида.

Расходы на оформление и вакцинацию планируют возложить на работодателей, подавших заявки о том, что им требуется подобная рабочая сила.

Но 10 тысяч гастарбайтеров — это капля в море. По данным МВД, в России сегодня пребывают более 7 миллионов мигрантов.

Про «амнистию» же — вовсе молчок...

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