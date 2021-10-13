Триста тысяч депортированных мигрантов «амнистированы» и могут вернуться в Россию

Как технически происходил процесс отмены постановлений, вынесенных отделами МВД? Кто их отменял? Тоже МВД? Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские власти разрешили вернуться в РФ 150 тысячам мигрантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из Узбекистана, заявил на глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Он пояснил, что амнистия не распространяется на мигрантов, в отношении которых суд принял решение о выдворении за пределы РФ.

Ситуация загадочная и пугающая. Некая сила, исключительно влиятельная, отменяет разом 300 тысяч решений, принятых российской полицией. Триста тысяч человек, остаются либо возвращаются в Россию, точно зная, что Закона в России — нет.

Не работает ни миграционное законодательство, за нарушение которого было вынесено большинство решений о депортации, ни административный кодекс (те самые массовые драки мигрантов которые обещал беспощадно пресекать мэр Москвы Собянин), ни иные преступления против личности, которые в силу своеобразной российской правоприменительной практики часто наказываются 10 или 15 сутками ареста.

Люди, приехавшие в Россию из классических failed states, несостоявшихся государств, где общественная жизнь после 1991 года вернулась в средневековую архаику, будут ли они уважать после этого Российское государство? Станут ли они воспринимать решение об амнистии как проявление гуманности и великодушия большой и сильной России?

Как показывает повседневная жизнь — нет, не будут.

Кто же тот всемогущий лоббист, который смог продавить это беспрецедентное решение?

Глава Федерации мигрантов рассказал, что были «переговоры». Кого и с кем? Кто с кем договорился, что людей, которые возможно были причастны к деятельности радикальных структур, принимали участие в нашумевших драках и других нарушениях российского законодательства решили оставить в России?

Как технически происходил процесс отмены постановлений, вынесенных отделами МВД? Кто их отменял? Тоже МВД? Тогда мы имеем право знать — кто конкретно принял это решение, чья подпись стоит на соответствующем распоряжении?

И как тут не вспомнить удивительную принципиальность тех же территориальных отделов МВД, которые выносили решения по депортациям добровольцев Донбасса, которых отправляли в украинские и казахские тюрьмы «за нарушение правил временного пребывания на территориии Российской Федерации». Как, например, выдали в апреле 2020 в Казахстан ополченца батальона «Спарта» Евгения Щербака, где его осудили на 4,5 года.

Попросить об амнистии этих людей, видимо было некому, либо их влияние не настолько велико, как лоббистов завоза рабочей силы из Средней Азии.

На жесткой антимигрантской риторике немало кандидатов прорвались в депутаты Госдумы нового созыва. Но выборы теперь в прошлом и интерес к общественному мнению немедленно угас.

Более того, риторика облеченных властью чиновников повернулась на 180 градусов. Не так давно начальник Главного управления по вопросам миграции генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова прямо заявила, что против «трудовой миграции» выступают самые настоящие иноагенты.

Это мы понимаем. С политикой партии не согласен?! Враг народа!

Только настоящий враг народа — тот, кто этот народ лишает рабочих мест. Это - тот, кто загоняет этот народ в нищету, искусственно занижая уровень зарплат. Тот, кто создает в крупных и малых российских городах, рабочих поселках и селах настоящие этнические гетто, где русские чувствуют себя угнетенным меньшинством.