Выдворенным из России мигрантам объявили амнистию

300 тысяч мигрантов-нарушителей из Узбекистана и Таджикистана получили право вернуться в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Патриотические сайты в панике — к нам едут 300 тысяч «этнических бандитов» из Узбекистана и Таджикистана. Мол, спасайся-поднимайся, русский народ! «Виновник торжества», фигурально выражаясь, небрежно бросивший окурок в сухой стог, - председатель Федерации мигрантов России Вадим Коженов. На ютуб-канале он обратился к мигрантам с хорошей (для них) новостью.

- Путем сложных и долгих переговоров удалось договориться, и 150 тысяч граждан Таджикистана и 150 тыс граждан Узбекистана были амнистированы, - тоном Дедушки Мороза, принесшего подарки, поведал он. - Конкретные статьи нарушений называть нет смысла, потому что по статьям не всегда полностью амнистированы все, кто по этой статье был под запретом. Что вам нужно делать, чтобы понять, попали вы под амнистию или нет. Если выдворение происходило по решению суда, вы точно не попали. Если запрет был вынесен МВД, то есть шанс, что вы попали под амнистию. Вам нужно написать запрос в МВД, либо сделать это на сайте, проверить себя. Основные снятия из базы (запретов-ред) были 18 августа, прошло уже достаточно времени, чтобы все базы подгрузились, куда нужно. Проверяйте себя, не доверяйте юристам-мошенникам, сейчас их очень много, которые говорят: «Мы поможем вам снять запрет». Вы принесете ему деньги, а вас уже и так сняли без него. Поэтому просто проверяйте себя в базах на сайте МВД.

В ответ на это патриотический Telegram-канал "Многонационал" заголосил, что в Россию едут 300 тысяч этнических бандитов. Другие подхватили. И понеслось.

Звоним Коженову, уточнить, кто же к нам едет и к чему готовиться.

- Без комментариев, - ответил Коженов, перепуганный тем, что развернулось вокруг его невинного, в принципе, сообщения.

А всего-то надо было сказать, что речь идет о тех, кто совершил два и более административных правонарушения. Административных, а не уголовных.

- Это люди, абсолютно не представляющие угрозу обществу, - пояснил kp.ru руководитель центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, в прошлом замглавы ФМС Вячеслав Поставнин. - Дорогу не там перешел или правила дорожного движения нарушил — превысил скорость, не там припарковался, то есть такие правонарушения, которых у многих россиян пруд пруди. Но по действующему законодательству за 2 и более административных нарушения им запрещается въезд в Россию — как правило, на 3 года или 5 лет. Это конечно, перебор. Амнистия — это результат переговоров на уровне руководителей стран, у нас не хватает собственных трудовых ресурсов.

По мнению эксперта, можно амнистировать и тех, кто был выдворен и по решению суда — но тоже, если речь идет о неопасных для общества проступках.

- Вот как в судах это происходит — на стройке или на квартире или в хостеле обнаружат мигрантов, найдут у кого-то нарушения - например, работали без патента или какие-то другие нарушения связанные с трудовой деятельностью, и всех скопом в суд, - продолжает Поставнин. - Рассматривают дела списком, а не индивидуально, без учета конкретных обстоятельств. Мне кажется, можно и по таким решениям посмотреть возможность амнистии.

Амнистия может быть распространена и представителей других сопредельных государств, считают эксперты.

- Выдворение за мелкие административные правонарушения — это абсолютно вредительское правило, - сказал kp.ru Председатель Комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский. - Это наносит ущерб экономике страны и ее престижу. Говорим об интеграции, а за любую мелочь выдворяем. 3,5 млн выдворений у нас. Считаю, что амнистию нужно предоставить не только гражданам Узбекистана и Таджикистана, но и приехавшим из других стран — например, Украины, Молдавии. Под запрет попадают же и многие этнические русские, я знаю такие примеры.

По оценкам экспертов, в России не хватает 1,2 млн рабочих. Ранее по Указу президента, до 30 сентября 2021 г. было решено не выдворять иностранцев из России и не запрещать им въезд даже если у них на 16 июня не было законных оснований для пребывания или проживания в стране. Режим благоприятствования частично продлен до конца года. «Иностранные граждане из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. могут обращаться за патентом на работу без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в страну», говорится на сайте migrantmedia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мигранты стали наркотиком для России: за границу утекают наши «мозги», а к нам едут только «рабочие руки»

Эксперты призывают задуматься не только о численности, но и о «качестве» населения (подробности)