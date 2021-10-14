Проблемы на энергетическом рынке из-за отказа от планирования и надежды на «невидимую руку рынка»

Фото Фонда Росконгресс

Нынешние проблемы энергетического рынка связаны с отказом от планирования потребления европейскими покупателями. Увеличение доли новых источников энергии в балансе неизбежно, но процесс будет идти постепенно. Увлечение хайпом в этом вопросе чревато ценовыми перекосами. Так считает заместитель председателя правительства России Александр Новак, высказавший свою точку зрения на сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?», прошедшей в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

ВЗГЛЯД, ОТОРВАНЫЙ ОТ ЖИЗНИ

Управленец прогнозирует, что в ближайшие десятилетия в мировом балансе потребления до 75% снизится доля традиционных углеводородов. Но все же не кратное падение до 25-30% как некоторые считают - подобные предсказания ловля «хайпа», убежден эксперт.

Александр Новак считает, что тренды мировой энергетики снижение углеродного следа, использование новых источников энергии солнца, ветра, водорода будут развиваться. Но их развитие будет идти постепенно. Международное энергетическое агентство считает, что для достижения углеводородной нейтральности надо с 2023 года прекратить инвестиции в традиционные отрасли.

В российском правительстве полагает, что этот взгляд абсолютно оторван от жизни.

«Нынешние проблемы от отказа от планирования и надежды на невидимую руку рынка. Президент России вчера обозначил приоритеты, — напомнил Александр Новак. -В Европе была политика вытеснения долгосрочных контрактов на спотовые. Результат понятен: газ идет туда, где есть спрос по максимальной цене. Это закон распределения товара. В прошлом году зима была долгой, на полтора месяца длиннее, чем обычно. Отсюда расход газа из хранилищ».

Долгосрочность и предсказуемость вот что должно быть в приоритете. Если надеется на авось, то определяет все замыкающая цена, а она пошла вверх, в результате получилось то, что получилось.

«В любом случае Россия, «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства, - резюмировал Александр Новак. - Наши контрагенты не правительства, а конкретные компании. И никаких официальных запросов по увеличению поставок от зарубежных партнеров не поступало. «Северный поток-2» достроен, в настоящее время идут пуско-наладочные работы, заполнение трубы технологическим газом. В ближайшие дни газопровод будет готов для работы. Дальше решение немецкого регулятора и начнется коммерческая эксплуатация объекта».

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ ЕЩЕ НА 10 ПРОЦЕНТОВ

При этом российские нефтегазовые компании продолжают развивать добычу углеводородов. Например, «Газпром нефть» готова к дополнительным инвестициям в проекты по добыче нефти, что позволит ее увеличить в 2022 году на 10% и больше.

«Понимая, что в следующем году спрос на нефть может продолжить расти, мы во втором полугодии этого года приняли решение о дополнительных инвестициях в наши добычные проекты, - сообщил глава компании Александр Дюков. А также добавил, что объемы добычи будут зависеть от квоты, которую получит компания в рамках выполнения соглашения ОПЕК+. Управленец также подчеркнул, что "Газпром нефть" имеет резервные мощности для добычи нефти в рамках ее квоты в сделке ОПЕК+, постепенно вводит в эксплуатацию остановленные скважины.

«У нас есть остановленные скважины, которые мы остановили в 2020 году, и мы… (вводим — ред.) эти скважины в эксплуатацию. Также мы инвестировали в новые проекты, новые активы, эти проекты дадут возможность добывать нефть», — резюмировал Александр Дюков.