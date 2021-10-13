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Политика13 октября 2021 12:19

Выступление Владимира Путина на Российской экономической неделе 13 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин выступит на РЭН-2021
Абдулла ШАКИРОВ
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Глава государства выступает на пленарном заседании форума "Российская экономическая неделя"

Глава государства выступает на пленарном заседании форума "Российская экономическая неделя"

Фото: REUTERS

В среду, 13 октября 2021 года, президент России Владимир Путин принимает участие в Российской экономической неделе (РЭН). Глава государства выступит на пленарном заседании форума.

Российский лидер подчеркнул, что эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Он также отметил, что особое внимание в деловой программе форума уделяется перспективам развития чистых энергетических технологий, основанных на использовании возобновляемых источников энергии. По его словам, соответствующий курс уже выбрали многие страны мира.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» – дискуссионная площадка в России, где обсуждают вызовы и перспективы развития мирового теплоэнергетического комплекса. В этом году она проходит в московском «Манеже» с 13 по 15 октября.

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Выступление Владимира Путина на РЭН-2021: прямая трансляция
Выступление Владимира Путина на РЭН-2021: прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2021)
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