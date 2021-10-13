Выступление Владимира Путина на Российской экономической неделе 13 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Глава государства выступает на пленарном заседании форума "Российская экономическая неделя" Фото: REUTERS

В среду, 13 октября 2021 года, президент России Владимир Путин принимает участие в Российской экономической неделе (РЭН). Глава государства выступит на пленарном заседании форума.

Российский лидер подчеркнул, что эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Он также отметил, что особое внимание в деловой программе форума уделяется перспективам развития чистых энергетических технологий, основанных на использовании возобновляемых источников энергии. По его словам, соответствующий курс уже выбрали многие страны мира.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» – дискуссионная площадка в России, где обсуждают вызовы и перспективы развития мирового теплоэнергетического комплекса. В этом году она проходит в московском «Манеже» с 13 по 15 октября.