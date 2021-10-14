Изменилась до неузнаваемости! 72-летняя Алла Пугачева сделала короткую стрижку

Супруга маэстро Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила фото с дня рождения своей дочери Вероники, на которых блогеры поначалу не признали Пугачеву Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С короткой мальчишеской стрижкой Алла Пугачева ходила в юношестве, ещё до эпохи большой славы.

Потом уже визитной карточкой артистки стали непокорные рыжие кудри и объёмные парики. По рассказам бывшего мужа артистки, ныне покойного режиссёра Александра Стефановича, в советские годы на «Мосфильме» был отдельный цех, где шили парики для Примадонны.

Кто бы мог подумать, что попрощавшись со сценой, Пугачева вернётся к юношескому стилю.

Супруга маэстро Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила фото с дня рождения своей дочери Вероники, на которых блогеры поначалу не признали Пугачеву.

72-летняя суперстар сделала короткую стрижку, надела чёрные короткие шорты, высокие сапоги и украсила образ массивной серебряной цепью.

Однако фанаты артистки сошлись во мнении, что Пугачева с годами стала более стильной. Если раньше моралисты бранили звезду за короткие юбки и небрежные локоны, то теперь артистка выглядит элегантно. Судя по всему, старается для молодого мужа, юмориста и телеведущего Максима Галкина.